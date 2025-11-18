雄中司儀好強！ 台上還原「陶喆迷因」 毛利文、德文也會

高雄中學舉辦校慶運動會，兩位高一學生司儀，口條清晰讓所有人都看傻眼，因為各班級的介紹詞真的難出新高度！（圖／江江娛樂提供）

高雄中學校慶運動會上，兩名高一學生擔任司儀展現驚人口才，讓全場觀眾嘆為觀止。這對新生司儀不僅口條清晰專業，更以創意十足的班級介紹詞震撼全場，包含繞口令、歌唱表演、迷因哏等多元元素。他們流暢地朗誦世界最長的毛利文地名、德文人名，甚至重現知名歌手陶喆的迷因，展現非凡語言天分與台風，連校長都忍不住在社群媒體發文讚賞，稱讚他們是「史上最強司儀」。

高雄中學日前舉辦校慶運動會，兩位高一新生擔任司令台上的司儀，表現出色令全場震驚。今年校方首次由兩名高一新鮮人扛下典禮重任，他們不只要求咬字專業清晰，更在介紹班級時展現多樣才藝，包括唱歌、跳舞，以及各種諧音哏和繞口令，展現全方位的表達能力。

介紹詞不只有繞口令，還有唱歌、迷因哏，就連校長也忍不住PO文讚歎，雄中的司儀真的是史上最強（圖／TVBS）

雄中音樂班學生高苙涵表示，她在介紹班級時提到老師的夢想是帶他們去紐西蘭的「塔嗚瑪塔法卡塔尼哈娜可阿嗚阿嗚歐塔瑪提亞波凱費努阿奇塔那塔胡」，還提到一個名叫「Hubert Blaine Wolfeschlegelsteinhausenbergerdorff Sr.」的人。她解釋當時想介紹這個非常長的地名，後面又緊接著一個很長的人名。

另一位司儀江紘毅則在台上大跳「上車舞」，並以幽默方式讚美校長：「帥，好帥，福泰哥哥你最帥，哇賽哇賽哥哥腹肌有11塊。」他更成功重現陶喆的迷因，說道：「我們班簡直就是喔阿阿ㄟㄟㄟ阿阿喔喔ㄚㄟ阿喔達嘎達嘎達嘎達嘎ㄟㄟㄟ對大督哇。」江紘毅坦言，練習時較不敢在戶外進行。

這兩名高一學生把握機會，在司令台上展現自我魅力與令人驚嘆的語言天分，完全沒有怯場。他們不僅能流暢地說出毛利文和德文，還能妙語如珠地帶動現場氣氛，展現出遠超同齡人的台風與表達能力。

