雄中同學開外掛！陳其邁捏怪形馬卡龍 許智傑笑到不能言語

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】昨(15日)天，高雄市長參選人許智傑與高雄市長陳其邁、立法委員邱議瑩現身高雄市政府青年局舉辦的《2025城市嶼浪 市集嘉年華競賽》，許智傑、陳其邁二人不僅吃貨魂上身，大啖美食，兩人更是製作馬卡龍時笑到無法說話，現場大家都在詢問「兩人到底在笑什麼?」

《2025城市嶼浪 市集嘉年華競賽》從11月15到11月16日為期兩天，在高雄流行音樂中心珊瑚礁群舉行，不僅展現高雄青創能量，更順便推廣並呈現攤車輔導的優秀成果。

高雄市長陳其邁與投身參與民進黨內市長初選的許智傑不僅沿路吃了起來，品嘗旗山香蕉為基底做的冰沙、還有現煎現做的古巴三明治，然而到甜點環節，更是手套戴起直接化身馬卡龍師傅，與攤車的青年老闆一起體驗製作馬卡龍。

而被戲稱「陳三歲」市長陳其邁，冷不防用內餡堆疊奇怪型狀，引起現場所有人大笑，隨即將這顆特殊造型的馬卡龍遞給站在旁邊的許智傑，並說了「會不會苦苦的」、「因為我早上吃苦瓜」等等，更是讓旁邊的許智傑、邱議瑩笑翻。

許智傑表示，其實兩人讀書時本來就會常常這樣互損，也很難得可以一起做馬卡龍，彷彿回到童年時的真性情。這對雄中同學的互損，突顯兩人之間互動不做作的同學情誼。（圖╱許智傑立委辦公室提供）