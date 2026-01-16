雄中地理考卷「英文題」占五分之一 學生潰喊：開局即終局

高雄中學一名學生在社群平台曬出地理期末考考卷，整張試卷出現大量英文題目，讓他崩潰直呼「開局即終局，夢到什麼出什麼」。貼文曝光後引發網友熱議，直呼「地理考卷變托福」。

雄中學生在Threads發文表示，地理考卷英文題目就佔整張考卷五分之一。（示意圖／photo AC）

該名雄中學生在Threads發文表示「開局即終局，謝謝你張國周，你讓我知道你的極限不只於此」。他無奈表示，考卷出了一大堆跟這次範圍無關的東西，最後更吐槽「不愧是雄中三幻神之首！」從考題內容可見，試題從「南亞的綠色革命」切入，英文題目就佔整張考卷五分之一。

廣告 廣告

原PO坦言並不排斥看英文考題，「考英文我也覺得很不錯，但其他東西不在範圍內啊。」文章曝光後，引發網友傻眼表示「地理考卷（X），英文考卷（O）」、「考卷沒有問題啊，有問題的是科目名稱。」、「這是托福還是雅思」、「好好笑還記得蓋地理的印章，怕被拿錯以為是英文考卷」。更有網友好奇訊問「好奇三幻神另外兩位，想聽精彩故事，然後我反覆讀了三次內文跟看了三次考卷之後，才意識到這真的是地理考卷。」

有網友透露出題老師的本業，「他的本業是股票玩家，考卷這種事情夢到什麼出什麼就好了」。事實上，張國周老師背景極強，擁有美國伊利諾大學電腦碩士學位。過去有學生在PTT透露，該位老師英文功力深厚，「只是上課都放Discovery勇闖天涯」、「覺得在小考時用英文培養還行，如果平時沒培養可能有點吃力。至少考前 要告知考生會用英文出題。」加上老師名字與胃藥品牌撞名，讓不少校友哭笑不得。

不少校友也在貼文下方朝聖，「不愧是20年前就在用Google地球教學的國周哥」、「看來老師的威名不減當年」、「現在上課還會教大家冥想嗎？」、「他現在還堅持要買保時捷911嗎？ 7年前就在講了」。

延伸閱讀

肯德基蛋撻悄漲價！新版「超極酥」每顆貴2元、一盒多10元

結婚補助來了！ 台東縣延平鄉最高可領4萬元

基隆麥金路爆管害4萬戶停水 搶修延至1/17凌晨完工