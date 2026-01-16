雄中期末考掀爭議 地理科「英文至少五分之一」 學生傻眼

高雄市高雄中學本周舉辦期末考試，有高二的學生昨（15）日考完試後，將試卷分享到網路上，只見考試科目明明是地理，但題目、選項卻有很大一部份是用全英文撰寫，還有不只一名學生質疑，考試內容有超出範圍的跡象，引起討論；針對學生的質疑，校方暫時未進行回應。

一名雄中高二生昨日在Threads表示，期末考的地理試卷有很多是用英文出題，包括題目、選項都是全英文，看起來就像英文考卷一樣，讓原PO批評「你讓我知道你的極限不只於此，出了一大堆跟這次無關的東西，夢到什麼出什麼，不愧是雄中三幻神之首」。

其他學生也說「社會組有手寫英文題」、「貼心提醒，這是地理考試，不是英文考試」、「英文題目至少五分之一，多到靠X」、「他根本不知道範圍吧，全看他心情出題」、「這到底是用英文考地理，還是用地理考英文」、「體育班也有英文題目，超無言」、「跨科素養是這樣考的嗎」、「哇！雄中學生英文一定都很好吧，我根本連看都看不懂」。

此外，這名教師的出題、授課方式相當知名，不少校友看完後大笑說「雄中三幻神沒在跟你演的」、「他現在還會提到衝浪嗎」、「上課是一點地理不講，考試也一點不給人活」、「老師威名不減當年，笑死」、「修仙修到全身冒煙的男人出的考卷，肯定是很權威的」、「這老師怎麼還在，記得之前跟他檢討考卷，檢討到差點吵起來」。

