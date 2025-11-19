雄中雄女「全遭殃」網紅不撤片！驚動教育局、警方

社會中心／李汶臻報導

高雄一名擁有4.4萬粉絲的飾店網紅老闆，疑似為宣傳自家服飾、找來非雄女學生穿上雄女制服，並拍攝「雄女乖學生改造變壞學生」的短片，影片曝光引發大批網友反感。事後有網友發現，不僅雄女遭爭議片波及，早在一週前該網紅老闆就曾以相同手法拍攝「雄中乖學生變89」的影片。事件持續發酵，兩所被惡搞的學校全都發聲表態，雄中更是啟動校安通報。事件如今已升級為驚動教育局、警方全都介入的程度。





雄女「制服全脱」改造變89的愛！雄中也遭殃「網紅不甩校方」不撤片

服飾店網紅老闆將穿雄女制服的女子，改造成清涼性感風格。（圖／翻攝畫面）

網紅老闆日前拍攝一支改造素人的影片，找來身穿雄女制服的女生，說要把乖乖牌改造成壞女生。畫面可見，女生將制服脫下，換上清涼性感風穿搭，但影片內容流出後卻讓雄女學生和校友全炸鍋，認為看了很不舒服。事件更是驚動校方發聲回應，強調雄女校徽和制服都有商標註冊，針對網紅擅自使用，影響校譽，已經到派出所提告。





雄女「制服全脱」改造變89的愛！雄中也遭殃「網紅不甩校方」不撤片

雄女在今年已經完成校名、校徽、制服商標註冊，未經校方同意，不得擅自使用拍攝。（圖／民視新聞）





隨著事件發酵，涉事網紅也被起底，就有網友發現他早在一週前就曾以相同的拍攝手法、惡搞過雄中。畫面可見，網紅來到高雄中學門口攔下身穿雄中制服的男子，聲稱要把乖學生改造成89。隨後男主角被詢問是否有興趣時，回應說：「我怕我爸媽會在網路上看到這支影片，畢竟我是我爸媽的驕傲」，接著還敞開衣領、秀出雄中制服校徽，網紅最後只好祭出「雙11抽獎」誘惑對方參與改造，最後便將男主角帶至服飾店換裝。影片PO上網後，讓不少網友氣炸留言：「為了流量這樣搞沒必要，雄中生不可能不穿潮褲」、「拜託不要拿這種笑話來糟蹋雄中好嗎」、「又是找人騙的吧」。





雄女「制服全脱」改造變89的愛！雄中也遭殃「網紅不甩校方」不撤片

網紅在拍片惡搞雄女前，就曾以相同手法拍攝影片惡搞雄中。（圖／翻攝畫面）





針對雄女、雄中遭網紅拍片惡搞的爭議，高雄女中日前已向警方報案並提告，後續將與律師討論，同時更要求男子下架影片。而繼雄女發表聲明後，雄中今（19）日也發聲明回應了。據《ETtoday新聞雲》報導，校方認為這支爭議影片未經高雄中學同意，就擅自冒用「雄中」名義拍攝，影片內容呈現出拍攝者對於雄中學生的刻板印象，無法反映學生的多元性與自主性。學聯會已第一時間要求下架影片，校方也依規定完成校安通報。

針對此事，教育局也對外呼籲稱，校園是學生學習與成長的地方，社會各界都關注師生多元面的表現，也提醒外界不要再轉傳這類與校園實況完全不符的影片。儘管雄女、雄中都已要求涉事網紅下架影片，但截至發稿前涉事網紅並未下架相關畫面。值得一提的是，該網紅昨（18日）晚間更在IG限動發聲回應外界質疑，他強硬發聲稱「解釋我解釋了，你們要提告的，我也不擔心你們提告」。





雄女「制服全脱」改造變89的愛！雄中也遭殃「網紅不甩校方」不撤片

面對外界質疑，網紅硬剛發聲：「你們要提告的，我也不擔心你們提告」。（圖／翻攝畫面）





