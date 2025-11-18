南部中心／謝耀德、張可倫 高雄市報導

高雄中學一年一度校慶運動會，上周末登場，當中最引人注意的，是兩位司儀同學，在開幕典禮上的超強班級介紹詞，結合繞口令、唱歌和饒舌，司儀口條清晰，堪稱十八般武藝，讓台下師生聽了超過癮。





雄中「最強司儀」！ 介紹詞結合饒舌.繞口令引師生歡呼

雄中兩位超強司儀在網路上爆紅。（圖／民視新聞）









雄中學生高苙涵：「牛郎年年戀劉娘，劉娘年年念牛郎，郎戀娘來娘念郎，念娘戀娘，念郎戀郎。」

這不是繞口令比賽，是雄中一年一度校慶運動會，司儀在上台，介紹各班級出場。一口氣念完，整串毛利文，英文單字，足足兩行，立刻響起熱烈掌聲，每年雄中運動會的開幕典禮，重頭戲，就是最考驗司儀的時刻。

雄中學生高苙涵：「是有點覺得在整人，雄中司儀的必備技能，一定要是咬字清晰，然後要會繞口令然後會唱歌，還要會怎麼樣怎麼樣。」

當天的女司儀，是就讀音樂班的女同學，各班級在校慶前，會事先寫好一串介紹詞，交給司儀，校慶當天由兩位司儀分別介紹班級出場，但就算是歌也得照樣唱。





每年雄中校慶班級介紹詞，考驗司儀的口條。（圖／民視新聞）









雄中學生江紘毅：「之前就有看到學長姐接到一些，還蠻特別的詞，一開始有些心理準備啦，但今年感覺大家也是蠻豐富。」

雄中學生高苙涵：「我是從國小的時候，大概小三小四開始，每一年都有參加國語朗讀比賽。」





班級介紹詞出現超長毛利文。（圖／民視新聞）









為了增加校慶運動會的"笑果"，兩位司儀下了苦工，不管同學或是學長姐出了什麼難題，來者不拒，超強口條，在網路上引起討論，但他們只想說，明年別在整我啦。

