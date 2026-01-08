雄中14年校狗「乖B」不敵病魔！安詳離世獲頒畢業證書

高雄中學的校狗「乖B」在校內陪伴學生和老師度過了14年的青春歲月，今（8）日上午因病去世，令全校師生感到無比惋惜。為了感念牠的陪伴，校方特別頒發畢業證書，以此告別這位深受愛戴的校園守護者。

「乖B」是一隻迷克斯犬，於2011年意外闖入雄中工地，隨著工地完工留在校內生活。雖然牠的性格獨立，不喜歡被人撫摸，但常常在校園草地上打滾，並與學生們建立了深厚的感情。近年來，牠因多重病痛困擾，最終於今晨安詳離世。

校方特別頒發畢業證書，以此告別這位深受愛戴的校園守護者。（圖／翻攝自 乖B臉書 ）

校長莊福泰在社交媒體上表示，「乖B」在眾人的祝福下，走完了牠精彩且有尊嚴的一生。昨日，動保社的學生們溫柔地抬著「乖B」環繞校園，讓牠最後一次巡視這片牠守護多年的土地。莊校長強調，頒發畢業證書不僅是一個儀式，更是對「乖B」14年辛勤守護的敬意。

