「雄嗨趴」第三波卡司出爐！鳳小岳率團預告驚喜 熊仔首登高雄跨年

鳳小岳領軍樂團「鳳小岳&壓克力柿子」登上高雄跨年晚會。（圖／年代提供）





各地跨年卡司陸續公布，「2026雄嗨趴」高雄夢時代跨年晚會繼告五人與八三夭後，再宣布第三波夢幻卡司，「金鐘影帝」鳳小岳領軍樂團「鳳小岳&壓克力柿子」、「金曲饒舌才子」熊仔以及「金曲客語歌手」邱淑蟬，三組實力派音樂人橫跨搖滾、嘻哈與客語音樂，用音樂點燃高雄夢時代跨年舞臺。

演歌雙棲的鳳小岳，今年實現長年以來的樂團夢，正式組成全新樂團「鳳小岳&壓克力柿子」，帶來截然不同的音樂樣貌。這次是樂團成立後首次登上跨年舞臺，他透露將在「2026雄嗨趴」帶來尚未公開的新歌，要用滿滿驚喜與能量迎接新年。此外，鳳小岳特別以歌曲《只想對你唱首鄧麗君》形容他心中的高雄，歌詞中流露對生活的嚮往與溫柔，象徵將最美好的一面奉獻給世界。他也預告，將帶來最具爆發力的現場演出，在高雄跨年舞臺上展現樂團獨有的魅力與搖滾靈魂。

熊仔首次登上高雄跨年舞台。（圖／年代提供）

饒舌才子熊仔今年迎來出道10週年，回顧這一年，熊仔坦言2025年對他而言是「巨變」的一年，「如果要用一個畫面形容，我會說是我面對十年前的自己，然後給他一個擁抱。希望2026的自己，能跟家人一起去旅行。」首度受邀登上高雄夢時代跨年舞臺，熊仔將帶來新專輯中的精彩曲目，以熱血節奏點燃全場，讓高雄跨年夜成為全臺最嗨現場！他預先祝福觀眾：「祝大家新的一年繼續熱血下去，身體健康、投資成功，Peace！」

本身就是高雄六龜人的金曲客語歌手邱淑蟬，一談起家鄉滿是熱情，身為高雄女兒的她笑說，往年跨年總與家人圍爐看電視，第一次登上夢時代跨年舞臺，心情雖然緊張，想到家人會在電視機前為她加油，就充滿力量。邱淑蟬表示，將以真摯歌聲為2025畫下最動人的句點，陪伴所有高雄市民一起迎接嶄新的2026年。



