「雄女乖乖牌改造壞學生」？網紅拍片惹議 學校要告了

高雄有一名在IG上有4.4萬粉絲的服飾店老闆，平時會拍短影音宣傳店家，近日他推一支企劃影片，稱要把雄女乖乖牌女生改造成壞女生，拍攝地點就選在高雄女中校園外，請來的模特兒還穿上繡有雄女的制服，隨後他將該名女生帶到店中改造，換成夜店運動風。影片曝光，引發大量雄女學生跟校友的不滿，學校方面也決定對該服飾店老闆提告。

模特兒穿雄女制服惹議

該名服飾店老闆在Threads上發出影片，可以看到他在雄女校園外面表示，挑戰把乖乖牌女生變成壞女生，然後找到路邊穿著雄女制服的模特兒，要求其參加改造。對方還詢問，「壞壞的男生會喜歡壞壞的女生嗎？我有個夢想，想交一個89男朋友」。服飾店老闆表示自家的店在8+9中算是有質感的，隨即帶女模特兒去店裡換衣服。

廣告 廣告

文章曝光後引發熱議，不少人紛紛回應，「身為雄女學生，看到這樣的廣告內容是感到不舒服的，使用校名搭配刻板化及貶低的設定，會讓人有被物化與被誤導的感受」、「作為在校生，學校的制服承載的是校譽和文化，不是讓人用貶低的方式開玩笑的」、「女模特兒並不是高雄女中在校生，或畢業生，然後，影片刻意挑選在雄女門口拍攝，讓演員穿著高雄女中字樣的制服，有誤導大眾之嫌」、「作為校友看到這影片真的是蠻傻眼的」、「都有小孩了還裝雄女生是怎樣」。

拍攝者辯核心是「角色反差的創意」

對於網友批評，該服飾店老闆則表示，這支作品的核心在於「角色反差的創意」，並沒有意圖貶低任何學校或學生。「我理解你對校譽的重視，也尊重每位學生對自身文化的感受。後續在拍攝時，我們也會更謹慎處理制服與校名的呈現，避免造成不必要的誤解。創作本身並沒有踩踏或博眼球的本意，但我仍感謝你們願意提出意見，讓我們能從不同角度檢視內容。」

此外，有網友分享對話，針對該影片，學校已經聯絡律師並且到派出所提告。據《ETtoday新聞雲》報導，雄女校長鄭文儀回應，影片中女子並非雄女學生，一看就知道不是，校方目前有向警方提告，請司法單位釐清相關法律問題。

更多中時新聞網報導

陳澤耀拒誘惑「人夫要有邊界感」

丁噹窈窕攻蛋 揪A-Lin飆歌

張信哲巴黎撩粉 預告明年東京見