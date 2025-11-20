雄女被改造「壞女孩」校方怒提告 律師喊：告錯法條了

高雄一名男網紅在社群平台發布「乖乖牌變壞女生」的改造影片，找來模特兒穿著高雄女中制服拍攝，引發該校師生不滿，校方也憤怒提告違反商標法。對此，律師簡大為急籲校方「告錯法條了」，這樣只會讓對方更囂張。

高雄女中。（示意圖／翻攝自Google Maps）

網紅律師簡大為在臉書發文指出，最近一家服飾店找人假扮雄女學生，拍影片說最喜歡8+9了，這種爛行銷手法果然引發震怒，沒多久學校就宣布提告了。依據新聞報導，雄女提告的是「商標法」，主張雄女的商標被盜用。他完全可以理解雄女的憤怒，但這樣亂告一通，只會讓對方更囂張好嗎？

簡大為解釋，所謂商標法，大底來說是指「把商標用在商品上」的行為。但看影片的內容，假雄女只是影片的一個哏而已，並沒有把那一身制服用於販售，因此成立犯罪的機會恐怕非常低。也難怪那家店隔天馬上發文表示沒在怕，畢竟只要有諮詢過律師，應該都會知道商標法不會成立。

不過，簡大為也說，不是不能告只是告錯法條。他覺得反而應該提告「性騷擾」才對。影片中，不斷強調雄中學生對某種外貌女性的「偏好」，以及強調雄女都是「乖乖牌」的性別刻板印象，而這種言論如果造成不舒服，就有可能構成性騷擾。

簡大為提到，雖然影片沒有針對特定人，但也曾有法院認為對於特定團體也仍然會構成性騷擾。而行政機關的法律見解往往奇奇怪怪，在輿論（跟政治正確）下，裁罰拍影片者的機率反而不低。雄女會用商標法提告，不是想利用刑事案件逼對方下架，就是沒有清楚問過律師。但到頭來，應該是打錯算盤了，反而助長了人家的氣焰。

