雄影完美落幕！總票房破350萬創新高 吉岡里帆台語秀「水啦」萌翻全場
記者林汝珊／高雄報導
2025高雄電影節於10月26日晚間落幕，為期17天的影展活動，總票房突破350萬，本屆共放映172部長短片、超過3萬人次進場觀影；「XR DREAMLAND」沉浸式單元票房破百萬，此次共推出35部XR作品、逾萬售票席次、近千免費體驗席次，近7成節目完售。此次「XR DREAMLAND」展場設計精美，不僅獲得2025年繆思設計大獎國際概念設計類金獎榮耀的肯定，而且也在3週內創造了10萬人次到訪展場拍照參觀，皆創下高雄電影節紀錄。
本屆雄影焦點影人、金馬影帝黃秋生「大師講堂」氣氛熱烈，以幽默風格分享演藝人生，讓影迷收穫滿滿；導演山下敦弘《琳達！琳達！4K 修復》映後邀請到變裝藝術家UG穿上制服復刻電影經典橋段，獲得滿堂彩；日本國民女神吉岡里帆、新生代男神水上恒司參與雙開幕片之一《九龍大眾浪漫》映後座談，吸引大批影迷滿座，兩人更以台語和中文和大家互動，無論在現場或社群都獲得極高關注，日前吉岡里帆更在東京國際影展大秀在雄影學到的台語「水啦」，和臺灣演員劉冠廷一同展現臺灣味。另一部雙開幕片《左撇子女孩》同樣擁有高人氣，該片明年將代表台灣參與奧斯卡國際影片，導演鄒時擎攜演員馬士媛、葉子綺、夏騰宏出席映後座談，9歲童星葉子綺以丸子頭造型可愛亮相，萌翻全場。
多組日韓影人紛紛來到雄影分享創作歷程，日本京都醫科大學150週年紀念之作《幕末醫神》導演緒方明與製作人森重晃皆來到高雄參與世界首映與座談；《單細胞女孩與實習鬼事》導演金珉河、演員李和媛、皮智英同樣參與映後，現場出現幾乎滿席的盛況空前。「雄影好朋友」日本導演宇賀那健一，今年以「宇賀那健一3+1」單元，帶來3部新作與1部經典，其中《咒死你》更是今年雄影閉幕片之一，宇賀那也與製片鈴木祐介及演員海津雪乃、楊宇騰YU、范瑞君、邵奕玫、夢多（大谷主水）、林思廷一同出席映後座談，現場粉絲互動踴躍，更送上整排花束熱情迎接。另一部閉幕片《南方時光》劇組於影展尾聲壓軸登場，導演曹仕翰與演員孫淑媚、陳玄力、鄭有傑、黃迪揚及温傑恩齊聚雄影，與影迷分享拍攝秘辛。
今年雄影兩場「神秘場」大獲好評，奧斯卡國際影片日本代表《國寶》票選為觀眾喜愛第一名；《人浮於愛：第1-2集》製作人、原著及編劇侯文詠與主演邵雨薇、范少勳現身映後獲得熱烈掌聲。「特別放映」則為《動物園：第1-2集》，當周即衝上觀眾排行第一。
今年是高雄電影節第15屆國際短片競賽＆第8屆國際XR競賽，來自全球100國2380部優秀短片，最終入圍40部國際短片與20部臺灣短片；XR部分則入圍來自15國的23部沉浸式影像作品，超過百位入圍劇組影人共同參與，是全台最大的國際短片競賽、唯一的XR國際競賽盛會。今年典禮主持人由入圍第62屆金馬獎最佳女主角的高伊玲獨挑大樑，本屆影展大使施柏宇與短片大來賓邵雨薇親臨雄影擔任頒獎嘉賓，一同與影人共襄盛舉。3個組別最大獎項「金火球大獎」，分別由《恐懼的形狀》、《跳房子》及《雲在兩千米》獲得。
