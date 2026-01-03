雄愛毛孩認養會 溫馨熱鬧

為了讓動物保護觀念向下扎根、並為收容所的毛孩子尋找溫暖的歸宿，同時歡慶一月六日獸醫師節，高雄市動物保護處於昨（三）日下午攜手高雄大遠百，舉辦二○二六年首場「雄愛毛孩認養會」；現場除了有可愛的待認養犬貓與民眾互動，更特別舉辦「小小獸醫師闖關活動」，吸引超過三十組親子家庭熱情參與，透過「變身小小獸醫」與「狗狗教育訓練」等趣味關卡，讓小朋友在歡笑中學習如何成為稱職的小主人，現場氣氛溫馨熱鬧。

當日活動現場最吸睛的莫過於一群穿著迷你醫師袍的「小小獸醫」，動保處特別設計了寓教於樂的闖關遊戲，讓孩子們親身體驗照顧動物的過程；在「變身小小獸醫」關卡中，小朋友們模擬檢查狗狗的健康狀況，如何幫狗狗照顧牙齒，檢查皮膚寄生蟲等；而在「狗狗教育訓練」環節，專業訓練師則手把手教導孩子如何與狗狗第一次接觸，以及判讀狗狗的肢體語言。

廣告 廣告

高雄市動保處葉坤松處長表示，在新年的第一個週末舉辦這場活動別具意義，動保處一直致力於推廣「認養不棄養」的觀念，透過與百貨業者異業結盟，讓認養會走入人潮聚集的商圈，增加毛小孩被看見的機會；更重要的是，透過親子闖關活動，我們希望將「飼主責任」的種子種在孩子心中，讓他們明白飼養寵物是一輩子的承諾，絕不能因為一時興起而飼養，更不能隨意棄養。

許多小朋友是第一次近距離接觸毛小孩，從一開始的害羞卻步，到後來能自信地輕撫狗狗，家長們紛紛拿出手機記錄下這珍貴的成長時刻。一位參與活動的陳媽媽分享，這是很棒的生命教育，讓孩子知道養狗不只是覺得可愛，更需要懂得照顧與陪伴。

葉坤松強調，除了認養會外，高雄市壽山及燕巢動物收容所內還有許多可愛、親人且完成絕育與施打疫苗的毛孩子正在等待一個家，如果您還在尋找生命中那個「對的牠」，歡迎民眾踴躍前往園區參觀，許毛孩子一個幸福的未來。給牠一個機會，讓愛延續。