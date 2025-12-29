「雄挺利」114年度第二期元旦開跑 5年利息補貼助青年創業減壓

深受高雄在地青年創業者肯定的「雄挺利」青年創業貸款利息補貼計畫，114年度第二期即將於元旦正式受理申請。高雄市政府青年局宣布，自115年1月1日起至6月30日止，凡通過經濟部青年創業貸款核貸的青創業者，即可申請市府利息補貼，最長可享5年支持，為創業初期與轉型關鍵期提供穩定後盾。

↑圖說：高雄市政府青年局推動「雄挺利」青年創業貸款利息補貼計畫114年度第二期即將於115年1月1日開跑，凡通過經濟部中小及新創企業署青年創業貸款核貸的青創業者，即可申請最高200萬元、最長5年期的利息補貼。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局長林楷軒表示，高雄持續朝「全台最友善創業城市」邁進，市府主動介接中央資源，由地方政府補貼貸款利息，協助青年在資金壓力最大的草創階段保有彈性。「雄挺利」推動以來，已成功扶植餐飲、批發零售、文創等多元產業，成為不少創業者站穩市場的重要力量。隨著第二期計畫啟動，期盼持續發揮政策效益，陪伴青年在高雄落地扎根、實現創業理想。

政策成果也反映在店家的實際成長歷程。甜點品牌「聊聊甜室」從鹽埕第一公有市場僅2坪的小攤位起步，憑藉職人精神累積口碑，今年底成功升級為質感店面。負責人Annie分享，在店面擴張的關鍵時刻，「雄挺利」有效減輕利息負擔，讓她能將資金更靈活投入裝修與空間優化，提升顧客體驗。

↑圖說：青創品牌「聊聊甜室」負責人 Annie 期盼以貼近日常的甜點，陪伴民眾在生活片刻中獲得溫柔療癒。（圖片來源：業者提供）

主打西班牙道地料理的「Nido Spanish Cuisine」同樣受惠於此計畫。負責人Sonia與西班牙主廚Jon將經典大鍋飯（Paella）與焦香鍋巴風味帶進高雄，因遷址新據點需負擔高額裝修費而申請青創貸款。Sonia表示，「雄挺利」的利息補貼猶如及時雨，大幅減輕過渡期資金壓力，讓團隊得以專注料理品質，將正宗西班牙飲食文化深耕在地。

↑圖說：青創品牌「Nido Spanish Cuisine」由西班牙主廚 Jon（右）與負責人 Sonia（左）攜手將西班牙美食帶入高雄，透過料理傳遞文化記憶，打造兼具溫度與深度的西班牙飲食體驗。（圖片來源：業者提供）

青年局補充，114年度「雄挺利」第二期申請期間為115年1月1日至6月30日，凡設籍高雄滿3個月、年滿18歲至45歲，且公司或商業登記於本市8年內、資本額1,000萬元以下者皆可提出申請。符合資格者可向兆豐銀行或高雄銀行營業部辦理，貸款本金最高200萬元，並享最長5年、補貼利率上限2.5%的利息補貼。補貼款項核准後將直接匯入申請者帳戶，落實一站式便民服務。

除利息補貼外，青年局也同步推動參展補助、「一般型」與「競爭型」創業補助，以及涵蓋行銷、法務與財務等主題的免費培訓課程，打造完整青創支持體系。相關資訊可至「高雄市政府青年局」官網，或追蹤官方FB、IG與LINE@（@youth.kcg）查詢。

