雄檢指揮破獲貨輪「金昌隆號」跨國走私毒品 獲卓榮泰嘉勉

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

高雄地檢署日前接獲調查局南部地區機動工作站報告疑似走私毒品之情資，立即指派主任檢察官李怡增、檢察官簡婉如指揮警、調、海巡人員查獲貨輪「金昌隆號」內浴室有茶葉袋包裝的第二級毒品甲基安非他命25包及第三級毒品1180包，總重共計1299.86 公斤，市價估值逾20億元，今（30）日受到行政院長卓榮泰親自嘉勉。

卓榮泰致詞時表示，感謝檢察官簡婉如、各機關協調及美國在台協會（AIT）、美國緝毒署（DEA）跨國協助，在本案之情蒐、追查及破獲各方面展現高度合作，才能將近1.3公噸之毒品阻絕於境外。

卓榮泰並期許檢、警、調、海巡、憲、關務作為我國六大反毒機關，均能互相合作、分享情資，持續破獲相類案件。卓榮泰也同時表示總統明確指示下，行政院會作為執法同仁的後盾，全力提供同仁更好的工作環境，使同仁能安心盡力完成任務，共同維護國家安全。

法務部長鄭銘謙表示，雄檢檢察官自111年查獲的「水瓶星號」、113年查獲的「裕勝號」、「金星號」到今日的「金昌隆號」，並非單憑幸運，而是在高雄地檢署、調查局南機站、海巡署艦隊分署及高雄市政府警察局四大系統，經過無數次磨合與實戰，所打造出來的「黃金緝毒陣容」。

鄭銘謙亦嘉許雄檢在緝毒組主任檢察官李怡增帶領，檢察官王建中與簡婉如接續指揮，不僅使團隊展現了驚人的韌性與專業，並顯現「傳承經驗、持續突破」之團隊經驗傳承重要性。

鄭銘謙並感謝美國在台協會（AIT）及美國緝毒署（DEA） 對台灣執法單位的信任與支持，在美方的偵辦協助、調查局南機站驗證情資、海巡人員進行海上查緝，緝毒團隊方能多次成功將大規 模運輸毒品阻絕於境外，樹立「跨國合作、強強聯手」的典範。

海洋委員會管主委管碧玲則提到感謝各團隊與美國緝毒署（DEA）合作，共同守護海上及國家安全，並表示本案高度複雜，經與檢察機關、美國緝毒署（DEA）等機關跨國合作及情報交流，才能查獲本案。

管碧玲表示 跨國緝毒案件均為重大案件，期許在台美身為多國反毒戰略夥伴關係下，能繼續對跨國毒品的防制。

美國在台協會（AIT）處長谷立言表示本案不僅展現台灣執法能量，正因台美為戰略夥伴，雙方間具有足夠之信賴與信任，才能有今日之成就。並表示本次查緝並非只是單純查獲毒品，更是對家園的維護有極大的幫助，而檢察官的支持就是對第一線執法人員最大的支持。

谷立言表示毒品並非單一國家的問題，而是國際問題，因此並非單一國家即能自行處理，美國會持續協助台灣完成毒品查緝，本件查緝執法單位貢獻極大，期許 未來能持續合作。

照片來源：高雄地檢署

