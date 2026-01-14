雄檢絕招遭反殺1／司法界驚呆！雄檢狠下「封口令」對付林岱樺 「他」急召檢察長討說法

[FTNN新聞網]記者吳政峰／調查報導

民進黨13日公布黨內高雄市長初選民調結果，黨籍立委賴瑞隆以近56%的支持率勝出，一度傳出民調第一的黨籍立委林岱樺則無緣競逐百里侯，其中最關鍵的轉折點，與她被高雄地檢署（雄檢）起訴涉嫌詐領助理費脫不了關係，雄檢甚至在林岱樺首場造勢晚會前一天，向高雄地方法院（雄院）聲請對林岱樺下達「封口令」，雄院駁回後，林岱樺反將雄檢一軍佐證「司法不公」，雙方戰火持續延燒中。FTNN調查，高雄高分檢檢察長朱家崎不解「封口令」的作法，已要求雄檢檢察長黃元冠說明，可見林岱樺一案的棘手程度，連司法內部都有異見！

廣告 廣告

民進黨立委林岱樺（左）痛失綠營參選高雄市長門票，她被高雄地檢署起訴涉嫌詐領助理費則是敗陣主因之一，高雄高分檢面對之前傳出高雄地檢署曾經聲請「林岱樺封口令」，已要求高雄地檢署提出說明。右圖為高雄地檢署檢察長黃元冠。（圖／林岱樺臉書、高雄地檢署官網）

賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩、許智傑等4名民進黨籍立委，傳出有意角逐高雄市長候選人黨內初選初期，林岱樺的民調支持度一度獨占鰲頭，然而，去年2月間，雄檢一棒重創林岱樺的初選節奏。當時，雄檢以林岱樺涉嫌詐領1,496萬元助理費為由，向雄院聲請搜索票獲准，陸續發動三波搜索約談，訊後除諭知林岱樺100萬元交保，並聲請羈押禁見被稱為「林岱樺地下總幹事」的高雄市仁武區通法寺住持釋煌智（俗名洪正威）等人獲准，形同瓦解林岱樺的競選團隊。林岱樺被帶到高雄市調處時，六度大喊「政治干預司法！司法干預初選！」，質疑雄檢要把她做掉，未料引發總統賴清德不滿，要她拿出證據，林岱樺這才降低姿態公開道歉，強調是自己只是發出不平之鳴，並非指控恪守職責的司法人員。

只是在檯面下，林岱樺與雄檢的衝突依舊暗潮洶湧，隨時準備炸鍋！去年6月23日，林岱樺遭雄檢依涉犯《貪污治罪條例》提起公訴，情緒直達沸點，她主張自己並未詐領助理費，痛斥雄檢起訴品質不佳、沒有法學素養、編造死人筆錄、恐龍檢察官、想升官想瘋了等等，雄檢則官式回應「相關卷證已經送交法院公開審理，並進行準備程序，所有被告及辯護人亦得依法向法院聲請閱卷。」FTNN調查，當時雄檢的回應看似平淡，實已決定直球對決，在林岱樺參選高雄市長黨內初選的起手式「大岡山大造勢」活動前一天（去年10月31日），使出台灣司法史上極度罕見的殺手鐧！

高雄地檢署在林岱樺參選高雄市長黨內初選的起手式「大岡山大造勢」活動（如圖）前一天，使出台灣司法史上極度罕見的殺手鐧，要求高雄地方法院對林岱樺下達「封口令」！（圖／林岱樺臉書）

據悉，雄檢質疑林岱樺試圖藉由造勢活動與同案被告相互勾串，因此緊急向雄院聲請「禁止林岱樺利用集會遊行，假藉選舉造勢名義行『公審司法』作為，或利用社群網站、媒體等途徑，就目前仍在準備程序之起訴案件公開提出片面解讀證據、筆錄內容，以及相關涉及證據能力、證據評價之論述，否則將使審判程序難以進行、真相難以大白，如有違反，建請法院另予以酌處適當處分。」由於這個聲請「噤言」的處分，在台灣司法史上極度罕見，時間又非常急迫，雄院審理後，認為林岱樺身為被告，表達並評論自己無罪的立場，為人之常情，檢察官要「全面禁止」林岱樺論述案情，恐違反比例原則；此外，雄檢針對本案亦曾發佈新聞稿表示「相關認定事實採最嚴格程序」，顯見雙方皆有對外發言管道，媒體有平衡報導，難認林岱樺的發言危及公平審理；再者，檢察官聲請的事項內有「假藉」、「片面」等詞語，過於空泛，違反明確性原則。綜上，雄院認為雄檢的主張沒有理由而駁回。

扳回一城的林岱樺，隔天在造勢晚會上火力全開，情緒激揚地表示自己民調第一，卻遭檢調利用助理費追殺，「為了用助理費來糟蹋我，檢調扭曲過往的證人口白，以為死無對證，編造死人的筆錄，硬要拗我貪汙，實在是非常惡質！」甚而驚天哭喊「拜託天公伯，給正派的人一個公道，給林岱樺一個公道，給高雄人一個公道。」然而，當時林岱樺並未揭露雄檢的「封口令」一事，而是重整競選節奏，鞏固基本盤的意味濃厚。直到去年11月3日，林岱樺才在臉書貼出本案裁定書，同時砲轟檢調，藍白陣營順勢撿槍助陣，國民黨立委吳宗憲大罵：「雄檢已起訴，竟還要求法院下『封口令』，讓被告全面禁聲（集會、媒體、社群都別講）。我們必須批判檢察官這種『只想一手遮天』的蠻橫態度！」民眾黨主席黃國昌則痛斥：「林岱樺是一位單身女性，要她情何以堪？她對自己遭指控的事情提出辯解，檢方就急著下封口令，可看出總統賴清德下的黨檢媒，透過各式各樣方式追殺自己不喜歡的人，民進黨還有什麼資格談司法改革？」

FTNN追查，由於台灣司法史上鮮少有檢察官向法院聲請被告禁止發言的動作，林岱樺一案不只在政界引發喧然大波，連司法圈都被驚動，檢方內部對此更是爆發歧異看法，顯見案件有多棘手。二審高雄高分檢對一審雄檢如此石破天驚的作法大為訝異，亟欲探究原委，決定實施業務督導權，由高雄高分檢檢察長朱家崎親自約見雄檢檢察長黃元冠說明，「朱家崎認為政治案件的特性本身就屬燙手山芋，檢察官處理時更應步步為營，畢竟任何動作都會被放大檢視做文章，他相當不解黃元冠何以選擇如此強烈的手段？判斷上到底出了什麼問題？」知情人士直言，林岱樺原本被壓著打，後來卻透過檢方「封口令」一事塑造司法不公的形象，成功反殺雄檢，扭轉涉貪的負面指控，替急墜的政治聲望止血，「林岱樺所造成的效應除了在政治圈發酵，更把原本應該客觀獨立的司法體系，捲入政治風暴圈中，使得檢察官的中立權柄遭到質疑。」

外傳高雄高分檢檢察長朱家崎（右）不解雄檢「林岱樺封口令」的作法，已要求雄檢檢察長黃元冠（左）說明，可見林岱樺一案的棘手程度，連司法內部都有異見！（圖／高雄地檢署臉書、高雄市立空中大學官網）

在雄院的準備程序庭中，林岱樺不改大砲性格，繼續在庭上痛批雄檢起訴不公不義，顯已決定進行無罪答辯，欲求全身而退。林岱樺的訴訟策略攸關政治前途，若她被依《貪污治罪條例》判決有罪確定，則終身不得再任公職，這對當過8屆立委的她來說，可謂無法受之重，因此必須選擇奮力一搏力挽狂瀾，打掉雄檢的涉案證據，進而說服法官還她清白，如此才能尋求繼續為民服務的機會。

◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。

更多FTNN新聞網報導

雄檢絕招遭反殺2／用字好辛辣！雄檢「林岱樺封口令」曝光！ 搬出林佳龍當佐證

雄檢絕招遭反殺3／兩樣情！雄檢「據理力爭」對抗林岱樺 北檢「唾面自乾」無視柯文哲

腦殘官僚養惡狼1／衛福部「精照管理系統」淪幫兇！ 揭！績優督導何建忠「選妃性侵」內幕

