雄檢絕招遭反殺2／用字好辛辣！雄檢「林岱樺封口令」曝光！ 搬出林佳龍當佐證

民進黨立委林岱樺不滿被控詐領助理費，多次砲轟高雄地檢署（雄檢）起訴品質不佳，雄檢檯面上的回應多半四平八穩，但FTNN掌握雄檢聲請林岱樺的「封口令」內容，遣詞用字卻極其辛辣，不只狠批林岱樺身為貪污重罪被告卻「目無法紀」，發布斷章取義的審訊內容，還拉外交部部長林佳龍背書，認為林岱樺的言行已經誤導黨內同志，嚴重「以政治干預司法」，甚至與同案證人、被告隔空串證！

FTNN掌握高雄地檢署聲請立委林岱樺（左）的「封口令」內容，遣詞用字極其辛辣，不只狠批林岱樺身為貪污重罪被告卻「目無法紀」，還拉外交部長林佳龍（右）背書。（圖／林岱樺臉書、林佳龍臉書）

全案起訴後，雄檢面對林岱樺的種種砲轟，多以「相關事實將於庭上正式提出」、「檢察官是以最嚴格程序認定事實，均已詳細記載於起訴書證據清單；同時提醒被告與辯護人，相關辯解應在法院正式審理程序中，於法庭內依法提出，勿在法庭外片面解釋、惡意詆毀，枉顧已起訴移審的相關事證。」等等官式辭令回應，未料在林岱樺首場參選高雄市長的造勢活動前一天（去年10月31日），雄檢卻默默向高雄地方法院聲請「封口令」，要求她不得假藉選舉造勢之名，片面論述證據，行公審司法之實。

FTNN調查，雄檢的「封口令」聲請書一改之前的平穩調性，內容尖銳鋒利，已然選擇不再迴避，要跟林岱樺正面開戰！雄檢痛斥林岱樺目無法紀，儼然忘記她身為貪污重罪被告，卻在臉書，甚至在媒體採訪時，揚言要在造勢時公開司法暗黑面、檢調不法起訴，號召高雄市民公開審判。此外，雄檢還引用民進黨派系正國會掌門人、外交部長林佳龍的公開發言「我們支持林岱樺捍衛權利，在司法上做好辯護，我們也期待對於一個認真問政在基層深耕，受到廣大人民支持的立委，社會應該給予她一定空間，不只在法庭，也向支持者加以說明。」砲轟林岱樺既經起訴，就應靜待法院審判結果，豈能以斷章取義的審訊內容，向不知情的支持者說明，進而引起激憤之理，甚至誤導黨內同志。

民進黨立委林岱樺被控涉嫌詐領千萬元助理費，被帶到高雄市調處時，六度大喊「政治干預司法！司法干預初選！」，全力向支持者喊冤。（圖／林岱樺臉書）

針對林岱樺被帶到高雄市調處時，曾六度大喊「政治干預司法！司法干預初選！」，雄檢也在「封口令」聲請書上開噴，痛斥林岱樺的行徑才是嚴重「以政治干預司法」，企圖用其政治影響力，形塑輿論壓力，透過大眾傳播媒體與本案共同被告、證人「隔空串證」，企圖造成坦承浮報助理加班費的共同被告心理壓力，已達妨礙審判發現真實之虞，因此質疑現有加諸在林岱樺的強制處分（100萬元交保，限制住居、出境、出海），是否已足夠達到避免勾串共犯的效果？

雄檢還指出，林岱樺涉犯7年以上重罪，部分共犯與她有親屬關係，她竟提出想要跟共犯同住的要求，甚至以此批判檢方不近人情，訴諸媒體以博得社會大眾同情，顯見林岱樺的法治觀念薄弱至極，難道接下來她如果以「宗教信仰自由」，聲請到涉案處所「通法寺」名正言順修行，法律也要讓步？讓她跟同案被告（通法寺住持釋煌智）接觸嗎？

針對立委林岱樺（上圖左二）詐領助理費等案，檢方還原手機對話，發現林岱樺與通法寺（下圖）住持釋煌智（上圖右二）的對話曖昧，消息傳開後重擊林岱樺的黨內高雄市長初選民調。（圖／翻攝YT@LinDaiHua、煌智法師臉書）

FTNN調查，雄檢的砲火之猛，連昔日同事情誼也不放過！據查，林岱樺的委任律師中，有一人曾經位居雄檢的襄閱主任檢察官，但雄檢不手軟，反拉出來狂鞭，猛酸林岱樺的委任律師不乏從司法官退役且具有高度法學素養之人，豈有不知即使案件遭起訴，林岱樺仍應避免與同案被告接近，方能排除勾串之虞，倘若林岱樺的法治觀念如此薄弱，難認有暗中與其他證人、共犯勾串之舉。

此外，尚未偵結的政治獻金案，也成為雄檢的「封口令」理由，主張林岱樺尚有案件偵查，相關金流是否大量流入通法寺？亟需調查，但這些鉅額金流多來自各大企業主體，林岱樺利用自由在外之姿辦理大型造勢活動，編造自己遭司法誣陷迫害，營造參選高雄市長黨內初選高度聲勢假象，誤導政治獻金捐款者，將使這些金主噤若寒蟬，極可能讓與公益相關的政治獻金案件，陷入偵查膠著。

民進黨立委林岱樺（右三）捲入涉嫌詐領助理費等案，進而痛失參選高雄市長黨內門票，相信時常走訪寺廟的她，也是始料未及。（圖／林岱樺臉書）

雄檢開啟全副武裝模式，使用尖銳詞彙強力指責林岱樺，看來已準備好火車對撞，惟使出這些辛辣的言詞，目前看來未獲得高雄地方法院採納，因此「封口令」遭駁，首戰敗北。等到公開審理庭時，雄檢是否會維持此策略，把這些犀利的文字形諸言詞，在法官與旁聽席前公然演示，與林岱樺來場互不相讓的唇槍舌戰，將是下一階段風向的決勝關鍵。

