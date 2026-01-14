雄檢絕招遭反殺3／兩樣情！雄檢「據理力爭」對抗林岱樺 北檢「唾面自乾」無視柯文哲

[FTNN新聞網]記者吳政峰／調查報導

高雄地檢署（雄檢）向高雄地方法院聲請對民進黨立委林岱樺下達「封口令」，震撼法界！據悉，雄檢會使出如此罕見的招式，起因於看到台北地檢署（北檢）偵辦前台北市長柯文哲的「京華城案」，遭到外界鋪天蓋地的攻擊，不利公正審判，因而起心動念，決定先發制人，在林岱樺造勢前，先請求法院要求她噤言。一樣是爭議性的政治案件，北檢唾面自乾，雄檢據理力爭，充分展現兩個地檢署檢察長的迥異風格。

高雄地檢署對民進黨立委林岱樺使出「封口令」的罕見招式，起因於看到台北地檢署偵辦前台北市長柯文哲（右）的「京華城案」時，遭到外界鋪天蓋地的攻擊，不利公正審判。左圖為台北地檢署檢察長王俊力。（圖／柯文哲臉書、台北榮民總醫院官網）

北檢偵辦「京華城案」期間，遭到藍白支持者的海量批評，但北檢檢察長王俊力選擇啟動「唾面自乾」模式，對這些攻擊不聞不問不反擊，朝著既有的偵查計畫方向布局執行，從一開始的約談搜索到羈押禁見，乃至於最後的收網起訴，均有系統性的規劃；由於北檢面對「政治質疑」始終不予回應，缺了官方的正式說法，導致外界霧裡看花，司法攙和政治的陰謀論甚囂塵上，承辦檢察官背負極大壓力，只能悶著頭辦案，無處可以宣洩。

起訴移審後，台北地方法院隨即裁定柯文哲交保，未料柯文哲一邁出法院，重獲自由取回話語權，立刻在鏡頭前重批北檢，並向同案被告李文宗喊話，引發北檢緊張，質疑此舉是公然隔空串供，因而向法院聲請再行羈押，後雖然以敗戰收場，但已讓柯文哲有所忌憚，在鏡頭前刻意減少提到同案被告的機率。

「京華城案」啟發了雄檢，雄檢檢察長黃元冠不願讓被告片面攻擊檢察官，憂心林岱樺恐怕也會仿效柯文哲透過媒體隔空串供、黑化司法，因而決定先發制人，罕見地向高雄地方法院聲請「封口令」，斥責林岱樺與律師於審訊前號召媒體到場，利用媒體發表不實言論，攻擊檢方提出的證據資料，誣指檢方偽造筆錄、隱匿證據，顯然企圖以混淆視聽引起支持者激憤的方式，影響及干擾審判程序進行。雄檢的做法雖然有《刑事訴訟法》上的依據，惟用極其辛辣的遣詞用字據理力爭，擺明就是要對著幹。

前台北市長柯文哲涉入的「京華城案」啟發了高雄地檢署，檢察長黃元冠（右）憂心捲入詐領助理費等案的民進黨立委林岱樺（左），恐怕會仿效柯文哲透過媒體隔空串供、黑化司法，因而決定先發制人，罕見地向高雄地方法院聲請「封口令」。（圖／林岱樺臉書、高雄地檢署官網）

反擊林岱樺讓檢察官一吐辦案悶氣，卻也被林岱樺逮到反擊機會，形塑自己遭到司法迫害的形象，進而重振旗鼓，從民進黨13日公布的初選民調可知，雖然林岱樺的民調在4位候選人中墊底，但與第一名的賴瑞隆差距不到6個百分點，顯見她的實力依舊強悍，若未涉入詐領助理費一案，黨內初選究竟誰會勝出？恐是未定之天。

北檢檢察長王俊力曾任軍職，後考上司法官，為司法官班29期結業，曾任連江、澎湖、橋頭、桃園等地檢署檢察長，也當過法務部檢察司司長，在前總統蔡英文時期獲點名出任調查局長，總統賴清德上任後，把他調往接掌素有「天下第一檢」之稱的北檢。王俊力的個性沉穩，辦案仔細，願意適時與外界溝通，處理「京華城案」時犯而不校，外界並不意外。

雄檢檢察長黃元冠與王俊力的經歷相似，兩人均是雄檢出身，也都當過雄檢襄閱主任檢察官，但黃元冠是司法官班37期結業，比王俊力足足晚了8期，年紀輕輕就接掌僅次於北檢的雄檢，被視為重點栽培對象。黃元冠曾任連江、南投地檢署檢察長，也曾與法務部長鄭銘謙一同在廉政署共事，他的心思縝密，做事親力親為，個性外圓內方，風評頗佳，如今石破天驚一舉槓上林岱樺，充分展現他的企圖心。

在民進黨13日公布的高雄市長初選民調中，雖然林岱樺（左）在4位候選人中墊底，但與第一名的賴瑞隆差距不到6個百分點，綠營有人認為，她若未涉入詐領助理費一案，黨內初選究竟誰會勝出？恐是未定之天。（圖／林岱樺臉書）

法務部最快1月底就會公布檢察長人事異動名單，檢察界目前最關注的兩個位子，恰好就是北檢跟雄檢，一樣是政治案件，王俊力、黃元冠處理起來卻是兩樣情，2人是否會在辦了政治案件後改調他職？或是層峰考量今年「九合一大選」的查賄制暴治安責任重大，不宜陣前換將？兩大檢察長動向如何發展，近期就會揭曉。

