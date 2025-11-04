雄檢聲請林岱樺全面禁言 民眾黨：滅潛競爭者手段已毫不遮掩

民眾黨直言，「賴清德總統消滅潛在選舉競爭者的手段，已經毫不遮掩，就算再難看也不演」。（圖／黃威彬攝）

2026民進黨高雄市長初選白熱化，遭以涉貪助理費起訴的立委林岱樺日前痛批，高雄地檢署向法院聲請「全面禁止」她利用集會遊行、社群及媒體等途徑評論案件，結果遭法院駁回。對此，民眾黨今（4）日表示，還好林岱樺只是想選高雄市長而已，如果她是想選總統，別忘了柯文哲可是被羈押了整整一年。賴清德總統消滅潛在選舉競爭者的手段已毫不遮掩，當「你有選票、我有傳票」成為日常，司法將失去公平正義，也不會再是守護人民的最後防線。

廣告 廣告

民眾黨今日於臉書指出，爭取代表民進黨參選高雄市長的林岱樺，痛訴高雄地檢署向法院聲請「全面禁止」她利用集會遊行、社群網站、媒體等途徑評論案件，結果雄檢遭到法院駁回稱「違反無罪推定原則」，林岱樺也批評，連北檢都不敢對柯文哲下封口令，雄檢的偏執可見一般。

民眾黨說，「還好林岱樺只是想選高雄市長而已，如果她是想選總統，別忘了柯文哲可是被羈押了整整一年，相比之下不准發臉書，根本不算什麼，好嗎？」林岱樺是否有詐領助理費，民眾黨無從評論，只是從雄檢出手偵辦林岱樺，「黨檢媒一體迫害政敵的經典模式再度出現」，即便是不同政黨的政治人物遭受如此待遇，民眾黨都必須譴責背後的黑手。

民眾黨表示，首先從跟檢調合作無間的鏡週刊，取得只有雄檢才有的林岱樺手機對話紀錄，爆料她與某住持的私人訊息，並影射兩人有曖昧男女關係。請問林岱樺要跟誰傳什麼訊息？內容親不親密？這跟她是否涉貪到底有何關係？接下來，林岱樺參選高雄市長造勢活動，派系要角發出要同台助講宣傳，但卻被黨內圍剿，最後臨時取消不敢站隊；再來就是雄檢乾脆直接要林岱樺不准澄清自己案情、不准講「樺」！

民眾黨說，賴清德總統消滅潛在選舉競爭者的手段，已經毫不遮掩，就算再難看也不演。當「你有選票、我有傳票」成為日常，司法將失去公平正義，也不會再是守護人民的最後防線；媒體也將失去監督政府功能，只會替執政者鬥臭異己。

民眾黨強調，任何人，都不該坐視這種權力的無限擴張，今天可以是柯文哲、是林岱樺，明天也可能是任何一個說出不同意見的你我！「請賴清德總統停止干預司法、操弄媒體，不要讓權力蒙蔽了良心」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「裸體相擁照」被抓包！粿粿、王子吃定范姜1點不敢曝光 囂張同居3個月

回家驚見「陌生男女躺臥室」直呼噁心！男子還跟他打招呼 妻子爆真相

高雄小學生畢旅5千爽玩日本5天 旅日達人「職業病犯了」給6建議