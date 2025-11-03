雄檢聲請禁言遭駁回 林岱樺嗆偏執：北檢都不敢對柯文哲下封口令

有意爭取民進黨2026高雄市長初選的立委林岱樺，遭高雄地檢署指控涉詐領助理費案，依貪污治罪條例偵辦，雄檢近日向法院聲請「全面禁止」林岱樺利用集會遊行、社群網站、媒體等途徑，對案件進行評論，但高雄地院駁回。對此，林岱樺狠批此舉違反無罪推定原則，「連北檢都不敢對柯文哲下封口令，雄檢卻要噤我的聲，這樣的偏執可見一斑」。

民進黨立委林岱樺。（圖／立委林岱樺國會辦公室提供）

林岱樺1日在岡山舉行造勢晚會，她在台上致詞時提到，因為鄉親們的支持，以及她自己的努力打拚，服務第一、問政第一，所以民調衝到第一名。但也因此，清清白白的她，在過去這段時間，被人攻擊、抹黑，被檢調用助理費追殺，為了用助理費案糟蹋她，檢調扭曲證詞，編造死人的筆錄，硬拗說她貪污，實在是非常惡質。她痛批檢調，粗魯、野蠻，處心積慮要讓她的政治生命「死亡」，「拜託鄉親，替岱樺討公道好不好？」

廣告 廣告

高雄地檢署聲請對林岱樺「全面禁言」遭地院駁回。（圖／報系資料照）

雄檢認為，林岱樺多次在外談論案情，有影響同案被告和證人之虞，因此近日向高雄地院聲請，「全面禁止」林岱樺利用集會遊行、社群網站、媒體等途徑，對於案件進行評論。不過，高雄地院裁定駁回，並指雄檢對於林岱樺禁言的要求，有違無罪推定原則。

對此，林岱樺表示，雄檢對她提出「全面禁言」的要求，地院立刻予以駁回，並強調無罪推定原則。顯示法院在檢視林岱樺的清白，也同時在檢視雄檢的起訴品質。

民眾黨前主席柯文哲。（資料照／中天新聞）

林岱樺強調，連北檢都不敢對柯文哲下封口令，雄檢竟然要求對林岱樺下封口令，難怪法院立刻予以駁回。雄檢的偏執，可見一斑。

延伸閱讀

首場造勢湧3萬人 林岱樺曝超乎預期3倍：高雄市民絕醒了！

林岱樺開戰！脫黨參選高雄市長？嗆聲黨內「不要給我穿小鞋」

林岱樺糟了！教接民調電話謊報年齡 民進黨：若查證屬實將懲處