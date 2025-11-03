雄檢聲請禁言 林岱樺：北檢都不敢對柯如此

▲雄檢聲請「全面禁言」被法院駁回，林岱樺反嗆連北檢都不敢對柯文哲如此。（圖／翻攝自林岱樺臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委林岱樺深陷助理費風暴，但仍不減其角逐高雄市長初選決心，日前與岡山舉辦造勢活動，雄檢向法院聲請裁定「全面禁止」林岱樺利用集會遊行、社群或媒體提出涉證據能力與價值論述遭駁回。對此林岱樺今（3）日怒嗆雄檢，連北檢都不敢對柯文哲下封口令，雄檢的偏執可見一斑。

對於雄檢聲請遭法院駁回，林岱樺回應表示，雄檢提出「全面禁言」的要求，地院立刻予以駁回，並強調無罪推定原則，這顯示法院在檢視她的清白，也同時在檢視雄檢的起訴品質。

林岱樺強調，連北檢都不敢對柯文哲下封口令，雄檢竟然要求對林岱樺下封口令，難怪法院立刻予以駁回，雄檢的偏執，可見一斑。

