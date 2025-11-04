雄檢要林岱樺全面禁言 民眾黨提柯文哲前車之鑑：還好她只是想選高雄市長

2026年民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委林岱樺日前在高雄岡山區舉辦大型造勢活動，積極爭取市長提名，然而，由於她涉及助理費貪污案起訴，她遭到高雄地檢署提出「全面禁止」其在集會、社交媒體及媒體上發表意見的請求，形同下達封口令。對於此事，民眾黨表示，還好林岱樺只是想選高雄市長而已，如果她是想選總統，別忘了，民眾黨前主席柯文哲可是被羈押了整整1年，「相比之下不准發臉書，根本不算什麼，好嗎？」

民眾黨今（4）日臉書發文表示，爭取代表民進黨參選高雄市長的林岱樺，痛訴高雄地檢署向法院聲請「全面禁止」她利用集會遊行、社群網站、媒體等途徑評論案件，結果雄檢遭到法院駁回稱「違反無罪推定原則」，林岱樺也批評，連北檢都不敢對柯文哲下封口令，雄檢的偏執可見一斑。

廣告 廣告

民眾黨指出，「還好林岱樺只是想選高雄市長而已，如果她是想選總統，別忘了柯文哲可是被羈押了整整1年，相比之下不准發臉書，根本不算什麼，好嗎？」林岱樺是否有詐領助理費，民眾黨無從評論，只是從雄檢出手偵辦林岱樺，「黨檢媒一體」迫害政敵的經典模式再度出現，即便是不同政黨的政治人物遭受如此待遇，民眾黨都必須譴責背後的黑手。

民眾黨提到，首先從跟檢調合作無間的《鏡週刊》，取得只有雄檢才有的林岱樺手機對話紀錄，爆料她與某住持的私人訊息，並影射兩人有曖昧男女關係，「請問林岱樺要跟誰傳什麼訊息、內容親不親密？這跟她是否涉貪到底有何關係？」且林岱樺舉辦造勢活動，派系要角發出要同台助講宣傳，卻被黨內圍剿，最後臨時取消不敢站隊，再來就是雄檢乾脆直接要林岱樺不准澄清自己案情、不准講「樺（話）」。

民眾黨表示，總統賴清德消滅潛在選舉競爭者的手段已毫不遮掩，就算再難看也不演，當「你有選票、我有傳票」成為日常，司法將失去公平正義，也不會再是守護人民的最後防線；媒體也將失去監督政府功能，只會替執政者鬥臭異己。

民眾黨強調，「任何人都不該坐視這種權力的無限擴張，今天可以是柯文哲、林岱樺，明天也可能是任何一個說出不同意見的你我！請賴清德總統停止干預司法、操弄媒體，不要讓權力蒙蔽了良心。」

更多風傳媒報導

