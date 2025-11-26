雄檢起訴Abc牙醫聯盟案 衛生局：醫療安全不妥協
（中央社記者林巧璉高雄26日電）Abc牙醫聯盟涉聘用18名密醫詐領健保、逃稅、洗錢，犯罪所得超過新台幣16億餘元。雄檢今天起訴謝姓負責人兄弟等26人。高市衛生局重申，醫療品質與病患安全立場絕不妥協。
雄檢今天起訴謝姓負責人兄弟等26人，其中謝姓兄弟與妹妹及陳姓營運長另遭起訴組織犯罪條例。
有媒體報導，過去衛生局處理密醫案，除了有行政處分外，也會一併移送至檢調偵辦，但Abc牙醫聯盟這起密醫案只有行政處罰；且事後謝姓負責人提行政訴訟，成功撤銷10萬元罰單，而後謝姓負責人108年至112年開始大量聘請密醫。
衛生局今天以文字回應，此案在108年12月10日接獲民眾陳情指維泰牙醫診所看診醫師疑似密醫案件，隨即執行無預警稽查，當時雖依據相關事證，經衛生局審認有違醫師法28條之虞、並針對當事人及負責醫師進行行政處分。後經當事人不服，提起行政訴訟後經法院判定「未構成密醫行為」確定。
衛生局表示，112年依法再針對鳳山Abc牙醫診進行稽查蒐證，依據當場現行事證，包括無照密醫為患者診療牙齒、數位印模及矯正等違法醫療行為。確認密醫行為明確。衛生局主動檢據相關事證函送雄檢，經全案業經司法調查疑涉非法事證提起公訴。
衛生局重申，堅持醫療品質與病患安全立場絕不妥協，凡經查有未具醫療資格人員執行醫療業務，均依法依規從嚴處分。未來也將持續加強醫療機構查核，主動蒐集及受理民眾通報，防杜非法醫療行為，確保市民就醫權益。（編輯：李淑華）1141126
