雄爭舞鬥攜手BOTY登國際舞台 82萬總獎金創新高
高雄市政府青年局主辦的「2026雄爭舞鬥國際街舞大賽」全面升級，今年首度與全球最具指標性的街舞賽事品牌「Battle of the Year（BOTY）」合作，將BOTY台灣資格賽首度移師高雄舉辦，並將賽程擴大為兩天。賽事總獎金更提高至82萬元，創下歷屆新高，吸引全台及國際街舞好手齊聚港都競技交流。
青年局表示，本屆賽事最受矚目的「BOTY Taiwan Crew Breaking Battle」冠軍隊伍，將直接取得2027年BOTY世界總決賽台灣代表資格，代表台灣前往德國參賽，與全球頂尖舞者同場較勁，為國內街舞選手爭取登上國際舞台的重要機會。
↑圖說：今年賽事全面與國際接軌，排舞賽及Open Styles Battle邀請九位國際級評審參與評選，為熱愛街舞的台灣青年搭建一座通往世界的舞台。（圖片來源：高雄市青年局提供）
青年局長林楷軒指出，自2021年開辦以來，「雄爭舞鬥」已成為南台灣規模最大、最具代表性的青年街舞賽事。今年透過與BOTY合作，不僅引進被霹靂舞界視為最高殿堂的國際品牌，也讓賽事內容更加多元，除Breaking外，還涵蓋Hip Hop、Popping、Locking及Waacking等舞風，打造兼具競技性與文化交流功能的國際級街舞平台。
青年局指出，今年決賽將於8月15日至16日在高雄展覽館登場。8月15日將舉行BOTY Breaking系列賽事，8月16日則安排排舞公開賽（Choreography）及1 ON 1 Open Styles Battle，完整呈現街舞文化的多元樣貌，提供不同風格舞者展現實力的舞台。
↑圖說：排舞賽規劃「學生組」與「成人組」，考驗團隊默契、創意編排與舞台表現力。圖為Flame's於2025年獲排舞賽成人組冠軍。（圖片來源：高雄市青年局提供）
在賽事規劃方面，排舞公開賽分為學生組與成人組，採線上影片初賽方式辦理，報名截止至7月12日，各組將遴選15支隊伍晉級決賽。而BOTY Taiwan Crew Breaking Battle、BOTY Taiwan 1 ON 1 Breaking Battle及1 ON 1 Open Styles Battle則開放報名至8月9日，並於決賽期間進行公開海選及淘汰賽。
其中，BOTY Taiwan Crew Breaking Battle將依循BOTY經典賽制進行，開放不限年齡與性別的本國舞者組隊參加，每隊須由8至15名舞者組成，參賽名額上限24隊，競逐代表台灣前進世界總決賽的門票。
↑圖說：不限舞風的 Open Styles Battle 考驗舞者即興創意、音樂詮釋與臨場反應能力，歡迎熱愛Freestyle文化的青年舞者踴躍挑戰。圖為2024年Freestyle Battle冠軍壞T。（圖片來源：高雄市青年局提供）
除提高獎金規模外，今年賽事也邀請14位來自海內外的國際級街舞大師擔任評審，透過專業評選與交流機會，協助參賽者拓展國際視野。青年局表示，期盼藉由高規格賽事與跨國交流平台，提升台灣街舞與世界接軌的機會，讓更多優秀舞者從高雄出發邁向國際，同時進一步鞏固高雄作為台灣街舞文化重鎮的地位。
青年局強調，街舞已不僅是青年展現自我的潮流文化，更是融合藝術、運動與競技精神的國際性運動項目，歡迎全台熱愛街舞文化的青年及舞者踴躍報名參賽，共同齊聚高雄展覽館，以舞會友、切磋技藝，見證新一代台灣街舞代表隊的誕生。
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