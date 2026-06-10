雄爭舞鬥獎金82萬創新高 BOTY台灣資格賽首登高雄

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▲2026雄爭舞鬥國際街舞大賽」即日起開放報名，今年首度攜手BOTY將台灣資格賽帶進高雄，並祭出歷屆最高82萬元總獎金，邀請全台街舞好手齊聚競技。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為支持青年潮流文化發展，打造與國際接軌的展演舞台，高雄市政府青年局主辦的「2026雄爭舞鬥國際街舞大賽」今年全面升級！首度攜手全球最具指標性的街舞賽事品牌「Battle of the Year（BOTY）」，將BOTY台灣資格賽首度帶進高雄。賽程由過往的單日擴大為兩天，賽事總獎金更飆至歷屆最高的82萬元，即刻報名中。其中最受矚目的「Crew Breaking Battle」冠軍隊伍，將直接斬獲BOTY世界總決賽的台灣代表資格，前進德國與全球頂尖舞者同場較勁！

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▲「2026雄爭舞鬥國際街舞大賽」Breaking項目結合BOTY經典賽制，邀請五位國際級Breaking評審參與評選，全台B-Boy與B-Girl將同場較勁，爭奪最高榮耀。

青年局長林楷軒表示，青年局自2021年辦理「雄爭舞鬥」以來，已成功將其打造成南台灣規模最大、最具指標性的青年街舞賽事平台。今年首度結合國際資源，不僅引進所有霹靂舞者心中的最高殿堂「德國 BOTY」，賽制更全面涵蓋 Hip Hop、Popping、Locking 及 Waacking 等多元舞風。高雄不只要接軌國際，更致力於打造一個讓多元舞風都能齊聚一堂、正面較勁的頂尖舞台。

▲今年賽事全面與國際接軌，排舞賽及Open Styles Battle邀請九位國際級評審參與評選，為熱愛街舞的台灣青年搭建一座通往世界的舞台。

青年局指出，今年決賽將於8月15日至16日登場，特別選在兼具國際能見度與展演量能的港都地標「高雄展覽館」舉辦。8月15日將進行萬眾矚目的「BOTY Breaking」相關賽事；8月16日則由「排舞公開賽」（Choreography）及「1 ON 1 Open Styles Battle」。本屆賽事除Breaking外，更涵蓋Hip Hop、Popping、Locking、Waacking等多元舞風，展現街舞文化的豐富樣貌，讓不同領域的舞者都能在國際級舞台上一較高下。

進一步說明，本屆「排舞公開賽」分為「學生組及成人組，採線上影片初賽方式進行，報名至7月12日截止，學生組及成人組各取15組晉級決賽。另一方面，頂級大賽「BOTY Taiwan Crew Breaking Battle」、「BOTY Taiwan 1 ON 1 Breaking Battle」及「1 ON 1 Open Styles Battle」則開放報名至8月9日，並於決賽期間辦理公開海選及淘汰賽。其中最受期待的「BOTY Taiwan Crew Breaking Battle」將依BOTY經典賽制進行，因冠軍隊伍可直接取得2027年BOTY世界總決賽台灣代表資格前往德國參賽，特別開放不限年齡及性別的本國舞者報名，參賽隊伍上限24隊，每隊須由8至15名舞者組成，共同爭奪世界舞台入場券。

▲「2026雄爭舞鬥國際街舞大賽」全面升級，涵蓋Breaking、排舞及Open Styles Battle三大賽制，冠軍可取得BOTY世界總決賽台灣代表資格，展現青年舞者實力與國際競技舞台魅力。

除了賽事規格史無前例，今年更祭出歷屆最高總獎金，並邀集14位來自海內外的國際級大師組成頂級評審團，提供參賽者與世界級舞者交流切磋的絕佳機會。青年局期盼透過高規格賽事與國際交流平台，擴大台灣街舞與國際接軌機會，協助更多優秀舞者從高雄走向世界，同時讓高雄成為台灣街舞文化發展的重要樞紐。

青年局表示，街舞不僅是青年表達自我的潮流文化，更是結合藝術、運動與競技精神的國際性項目。誠摯邀請全台熱愛街舞文化的青年朋友及舞者踴躍報名參賽，共同齊聚高雄展覽館，以舞會友、同場競技，一同見證新一代台灣街舞代表隊的誕生。相關報名資訊及活動內容，可至高雄市政府青年局官網（https://pse.is/96kkjd）及官方社群粉絲專頁（@youth.kcg）查詢。（圖╱高市府青年局提供）