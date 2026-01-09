雄獅公布2025搜尋排行榜 紐澳踢下日本奪冠

台灣人的出國胃口正在變，過去那種「東京採買、大阪環球」的制式行程，似乎已無法滿足胃口越來越挑剔的旅客。旅遊龍頭雄獅旅遊近期發布2025年官網團體旅遊目的地搜尋成長排行榜，這份名單揭示了一個驚人的趨勢：被視為長程線的「紐澳」以年增逾2.5倍的驚人增幅，強勢踢下日本，奪得成長率冠軍。

紐澳大黑馬奪冠 揭背後三大關鍵

根據雄獅旅遊統計，2025年搜尋量成長最顯著的地區並非國人最愛的日本一線城市，而是以「黑馬之姿」奪冠的紐澳，這股熱潮並非偶然，背後藏著航空運能擴充與國人旅遊習慣改變的結構性因素。

廣告 廣告

雄獅分析，紐澳搜尋動能主要來自三大關鍵：首先是航空公司透過增班與聯營大幅擴充運能，解決了「位子難求」的痛點；其次，8至9小時的航程，對想跨出亞洲卻又擔心飛行時間過長的旅客來說，是CP值極高的「舒適選擇」；更重要的是，疫後全球興起永續旅遊熱潮，紐澳的自然景觀契合了旅客對「回歸自然」的嚮往。

這也反映出台灣客群偏好正轉變為「長天數、慢旅行、深主題」，不再追求走馬看花的「打卡式旅遊」，而是願意花更多預算在澳洲雪梨的Vivid Sydney夜遊，或是入住藍山國家公園，體驗深度的澳式浪漫。

日本戰場洗牌 二線城市崛起

長期稱霸台灣人出國首選的日本，雖然在總量上仍是年度搜尋冠軍，但內部結構已發生劇烈變化。根據雄獅觀察，二線城市的觀光搜尋量大幅超越東京、大阪等地，其中，四國、中國（含鳥取、廣島、岡山）地區搜尋聲量年增52.7％，位居排行榜第二名；緊隨其後的則是「東北」與「九州」，搜尋量年增幅皆在2成以上。

這顯示旅客開始刻意「避開人潮」，轉向追求在地文化體驗與自然秘境，如走訪四國小豆島、栗林公園，或是到東北藏王御釜看職人手作。這種「深度探訪」的趨勢，讓日本二線城市在2025年正式完成「下剋上」的華麗轉身。

日本九州浦之崎車站，壯觀的櫻花林蔭道，有「櫻花車站」之美譽。（圖／雄獅提供）

影視紅利帶旺義大利 土耳其突圍

除了亞洲與大洋洲，長程線的布局也出現新意。土耳其憑藉著「高性價比」擠進前五名，搜尋量年增達37％。雄獅指出，土耳其最大的誘因在於匯率優勢，旅客能以相對親民的預算享受五星級飯店與米其林級餐飲，加上卡帕多奇亞熱氣球美景在Instagram、TikTok等社群平台的高度曝光，讓土耳其成為年輕小資族跨出亞洲的首選。

另一個值得關注的是義大利，它是2025年搜尋榜中唯一以「單一國家」之姿入榜的歐洲城市。這股熱潮很大程度歸功於「影視紅利」的帶動，例如影集《白蓮花大飯店》讓西西里島翻紅、《艾蜜莉在巴黎》第五季將場景延伸至羅馬，都強化了旅客「取景地朝聖」的動機。

從這份2025年搜尋趨勢榜單不難看出，台灣旅客的自主意識抬頭，比起大眾化的熱門景點，現在的旅客更在乎「獨特性」與「故事感」，無論是追逐大自然的紐澳，還是躲進日本二線小城的慢活，抑或是跟著影集去旅行，這場「品味革命」正重新定義台灣的觀光產業版圖。