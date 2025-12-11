雄獅升級山林旅遊！「森林巴士五感深度遊」三亮點曝
記者李鴻典／台北報導
根據全球健康研究所（GWI）報告指出，健康旅遊市場正以每年雙位數速度成長，現代人渴望的旅遊已從「景點打卡」轉向「定點深度放鬆」。隨著民眾對身心靈健康的重視程度與日漸增，雄獅旅遊整合台灣高山旅遊的豐富資源，將2026年視為山林旅遊升級的關鍵時刻。未來的國旅將建立「一山一特色」的深度連結。
首波示範行程鎖定「武陵農場」與「福壽山農場」，結合剛在2024 年全新改裝的武陵富野渡假村，以雪山山脈的生物多樣性作為設計主軸，整合林業署認證的森林療癒師、高山品茗及在地農產美食。這不僅是一趟旅行，更是五感放鬆深度之旅。
雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰指出，台灣擁有世界級的高山資源，因此雄獅將「生物多樣性」作為旅遊設計的核心語言，將每座山的代表性動植物轉化為具體的旅遊體驗。
王岳聰進一步說明，未來山林路線將推出專屬的「森林巴士」，從車體彩繪、領隊旗幟上的專屬動物公仔，到車內搭配的專屬森林香氛，讓遊客的旅程始於上車的那一刻，在視覺及嗅覺上，先早一步被山林所環繞，甚至導覽內容與餐桌上的在地食材，都將圍繞著該路線的生態主軸進行「五感策展」。
以武陵與福壽山行程來說，即呼應雪山山脈生態系，除了在遊覽車上搭配柳杉香氛外，在雪山不時可見的灰喉山椒鳥、鉛色水鶇及紅頭山雀等鳥類，則以玩偶意象融入遊覽車佈置，讓旅客在領隊的介紹下，深入認識山林中的故事。同時，行程中也安排森林療癒師引導呼吸調節與五感開啟，透過「有故事、有味道、有生態」的精緻化遊程，重新定義台灣的山林旅遊，讓旅客在體驗山林之美的同時，也能感受到土地的生命力。
雄獅升級山林旅遊，不再僅是規劃行程到森林遊樂區走走步道，而是將生物多樣性、永續的概念融入行程中，透過專業人士的生態解說認識當地動植物，也扣緊遊客的食宿遊購行，以「三大亮點」強化高山旅遊體驗，將旅客的五感體驗推向全新高度。
亮點一：入住全新升級「武陵富野」，品嚐茶果宴與部落原民風味
住宿體驗全面升級，行程安排入住2024年重新裝修完成的「武陵富野渡假村」。新空間以「武陵雪霸國家公園」為靈感，大廳與客房巧妙融入國寶魚「櫻花鉤吻鮭」意象，溫潤木質調打造出「家」的放鬆感。
味覺體驗更是一大突破，富野主廚團隊運用在地農特產推出「武陵茶果宴」，如利用茶香去腥的「武陵茶葉玉簪蝦」，以及結合原民樹豆與養生牛蒡的「黑樹豆牛蒡排骨勇士湯」。此外，行程更深入鄰近的「環山部落」，帶領旅客前往「詩歌謠天空」民宿品嚐泰雅族風味料理。從飯店的精緻宴席到部落的粗獷美味，讓旅客用舌尖完整記憶這片土地的風土滋味。
亮點二：「獨家包場」品茗「茶界LV」，擁抱高山星空與晨曦
雄獅旅遊特別獨家包場，帶領遊客前往蔣公行館「福壽山莊」進行品茗體驗。遊客將能品嚐到市面上「一罐難求」、被譽為「茶界LV」的福壽長春茶。這款生長於海拔 2,500 公尺的茶葉，因氣候寒冷、產量稀少，市價高達每斤 1.2 萬元，讓遊客在雲霧繚繞的秘境中，細品一口甘醇茶湯。
晚上安排「星空導覽」與「星空音樂會」。在無光害的高山夜空下，仰望滿天星斗，讓遊客沉浸在這份從日到夜、獨屬山林的浪漫。
亮點三：森林療癒師引路，打開五感與森林對話
有別於一般走馬看花，行程強調「慢」的藝術，特別聘請林業署認證的「森林療癒師」隨團，帶領遊客在武陵農場林間進行深度的身心對話，透過呼吸調節、擁抱樹木，讓森林成為釋放壓力的心理治療師。
療癒不僅在心靈，更在與自然的互動。行程結合季節性生態教育，依時令安排梨山甜柿、蜜蘋果等採果行程，或是欣賞冬末春初的松盧楓紅與綠意。透過親手觸摸果實與泥土，讓旅客在五感全開的狀態下，找回內心的平靜與力量。
這趟全新升級的「雙農場森境之旅」，全程特別採用寬敞舒適的豪華三排椅巴士，並結合專屬山林香氛，讓療癒從上車的那一刻就開始。行程完整串聯武陵森林療癒、福壽山達觀亭獨家品茗、高山觀星及原民部落雙饗美饌，打造三天兩夜的極致五感體驗，每人售價 15,200 元起。邀遊客放慢腳步，走入山林，為自己預約一場身心歸零的深度假期。
富士山在冬季因能見度高、山形最清晰，被視為一年中最適合觀景的時節，近年更成為旅客在年末與年初最關注的日本目的地之一。「冬天看富士山」已從一般旅遊選項，演變為許多旅客迎接新年的固定儀式，一種象徵好兆頭的開年旅遊風潮。為回應旅客對冬季富士山住宿與體驗的需求，樂天旅遊發布最新《富士山景觀人氣溫泉旅館排名》，整合旅客評價、住宿體驗與全年預訂資料，涵蓋河口湖、山中湖等主要觀景區域，協助旅客在最佳觀景季節規劃完整行程。
樂天旅遊12月「SUPER SALE」涵蓋指定住宿85折與12月12日加碼12%的雙重優惠，且兩項可同步使用。本次促銷活動也特別呼應旅客對冬季富士山觀景行程的高度需求，集結多家位於河口湖、山中湖、御殿場等富士山主要觀景區的熱門旅宿，讓旅客能在能見度最佳的季節，以更優惠的價格入住景觀溫泉旅館。此外，即日起至2026年6月30日，加入 Rakuten 樂天旅遊 Line 官方帳號，即可獲得專屬 9 折優惠券（最高折抵 1,000 台幣），優惠住宿可到2026/12/31止，讓旅客在預訂冬季與明年行程時享受更多優惠。
北海道札幌一直是台灣人冬季旅日的首選城市之一，今年若有規劃前往北海道旅遊，那一定不能錯過備受矚目的冬季新熱點「HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE」。「F VILLAGE」位於札幌近郊的北廣島市，於 2023 年正式開幕，日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的新主場「ES CON FIELD HOKKAIDO」也位於此。這裡不僅擁有頂尖球場規格設施，更結合住宿、溫泉、美食與戶外活動，為旅客打造札幌市區近郊可輕鬆抵達的複合式棒球渡假園區。
今年冬季限定雪上樂園「Snow Park」 升級登場，除延續廣受歡迎的滑雪、雪橇、雪上橡皮艇等體驗，更新增以北海道的粉雪打造而成的巨大雪山「Snow Mountain」以及雪上 RC 遙控車賽道，讓所有人都能在這裡度過前所未有的冬季時光。今年12月1日起至2026年2月28日期間，F VILLAGE的冬季重頭戲雪上樂園「Snow Park」限定登場！今年邁入第三年的Snow Park，導入全新內容強勢回歸，旅客可依照不同年齡與需求選擇適合自己的雪上活動，即使沒有滑雪經驗也能盡情投入。
隨著年末將至，不僅是回顧過往，也是一年中最適合「為未來預留旅行養分」的季節。飛達旅遊相信，旅行不是逃離，而是為人生補充能量。年末折扣的意義，不僅是讓旅客省下一筆費用，而是讓 2026 年的旅行計畫，提前在心中發芽。
歐洲鐵路台灣總代理飛達旅遊 GoByTrain，作為長期推廣坐火車遊歐洲的綠色品牌（Green Brand），宣布推出 Eurail 火車通行證（Eurail Passes）75 折限時優惠，加 LINE 再折 NT$500，33 個歐洲國家無限次搭乘。Eurail 官方已公告自2026 年起，通行證價格將平均調漲約 3%。這代表 75 折優惠不僅比原價便宜，也比明年購買更划算。
更多三立新聞網報導
全台唯一！台北漢來推《魔獸世界》主題房 抽收藏級藝術主機
用亞尼克威士忌巧克力生乳捲乾杯？Popeyes × Jack Daniel’s跨界套餐
2025歲末送禮「我LINE給你」 LINE禮物推Jo Malone London快閃體驗
LINE錢包在這裡！一卡通iPASS MONEY APP限時高回饋 快拿1500元大禮包
其他人也在看
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 7
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 100
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 8
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 27
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 4
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 22 小時前 ・ 27
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 22 小時前 ・ 211
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 2
余天自爆「罹患癌症」 已經開刀切除：跟李亞萍分房了
胡瓜11日找來余天、余祥銓父子、黃西田等人一起為公益演唱會「鑽石舞台」宣傳。余天久違現身，他近年其實已經半退休，不願意再上主持，也不願意再表演，一切都是因為聽到做公益，「我就完全不問價碼了！隨便他們開。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 54
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 18
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 14
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 1
川普「金卡」啟動 3110萬元換美國永居
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）週三（10日）宣布，他長期承諾推動的「金卡」（goldcard）正式開始發售，該卡將為繳納100萬美元（約台幣3110萬元）的個人、以及...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 44
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 39
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 168
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
MLB／王建民出席冬季會議 當地記者認出他！興奮喊「洋基19勝王牌」
大聯盟冬季會議近期在佛州舉辦，樂天桃猿教練曾豪駒日前以WBC台灣隊總教練身份赴美參加，沒想到王建民竟然也到場，而且還有當地記者在個人社群上發文，直呼竟然能偶遇當年洋基19勝「王牌投手」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 8
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 373
憶球迷最痛「黑象事件」！中込伸強調認罪為「這原因」坦言確有組頭暴力脅迫
體育中心／綜合報導前兄弟象日籍投手及總教練中込伸，因在2009年涉入打假球事件遭檢調約談並認罪遭判處有期徒刑1年8個月，緩刑4年，不過他在返日之後卻又改口「只是為了要回日本而認罪」。近期中込伸在接受日媒《Full-Count》採訪時，再度重申當初在台灣認罪是為了家人「如果要在棒球和家人之間選一個，那當然是家人。」更表明「只要放下自尊，什麼都做得下去。」FTV Sports ・ 7 小時前 ・ 36