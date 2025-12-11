雄獅升級山林旅遊！「森林巴士五感深度遊」三亮點曝

記者李鴻典／台北報導

根據全球健康研究所（GWI）報告指出，健康旅遊市場正以每年雙位數速度成長，現代人渴望的旅遊已從「景點打卡」轉向「定點深度放鬆」。隨著民眾對身心靈健康的重視程度與日漸增，雄獅旅遊整合台灣高山旅遊的豐富資源，將2026年視為山林旅遊升級的關鍵時刻。未來的國旅將建立「一山一特色」的深度連結。

雄獅旅遊升級「山林旅遊」未來「森林巴士」，將有符合路線生態，如蕨類、鳥類等陪伴遊客的旅程，也讓遊客從中認識生態。（圖／旅宿業者提供）

首波示範行程鎖定「武陵農場」與「福壽山農場」，結合剛在2024 年全新改裝的武陵富野渡假村，以雪山山脈的生物多樣性作為設計主軸，整合林業署認證的森林療癒師、高山品茗及在地農產美食。這不僅是一趟旅行，更是五感放鬆深度之旅。

雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰指出，台灣擁有世界級的高山資源，因此雄獅將「生物多樣性」作為旅遊設計的核心語言，將每座山的代表性動植物轉化為具體的旅遊體驗。

武陵農場與福壽山農場已陸續看得到楓紅，預期將吸引大批遊客前往賞楓。（圖／旅宿業者提供）

王岳聰進一步說明，未來山林路線將推出專屬的「森林巴士」，從車體彩繪、領隊旗幟上的專屬動物公仔，到車內搭配的專屬森林香氛，讓遊客的旅程始於上車的那一刻，在視覺及嗅覺上，先早一步被山林所環繞，甚至導覽內容與餐桌上的在地食材，都將圍繞著該路線的生態主軸進行「五感策展」。

在2024年剛裝修完成的武陵富野渡假村，在客房內以溫潤木質調打造「家」的放鬆感。（圖／旅宿業者提供）

以武陵與福壽山行程來說，即呼應雪山山脈生態系，除了在遊覽車上搭配柳杉香氛外，在雪山不時可見的灰喉山椒鳥、鉛色水鶇及紅頭山雀等鳥類，則以玩偶意象融入遊覽車佈置，讓旅客在領隊的介紹下，深入認識山林中的故事。同時，行程中也安排森林療癒師引導呼吸調節與五感開啟，透過「有故事、有味道、有生態」的精緻化遊程，重新定義台灣的山林旅遊，讓旅客在體驗山林之美的同時，也能感受到土地的生命力。

雄獅升級山林旅遊，不再僅是規劃行程到森林遊樂區走走步道，而是將生物多樣性、永續的概念融入行程中，透過專業人士的生態解說認識當地動植物，也扣緊遊客的食宿遊購行，以「三大亮點」強化高山旅遊體驗，將旅客的五感體驗推向全新高度。

亮點一：入住全新升級「武陵富野」，品嚐茶果宴與部落原民風味

住宿體驗全面升級，行程安排入住2024年重新裝修完成的「武陵富野渡假村」。新空間以「武陵雪霸國家公園」為靈感，大廳與客房巧妙融入國寶魚「櫻花鉤吻鮭」意象，溫潤木質調打造出「家」的放鬆感。

味覺體驗更是一大突破，富野主廚團隊運用在地農特產推出「武陵茶果宴」，如利用茶香去腥的「武陵茶葉玉簪蝦」，以及結合原民樹豆與養生牛蒡的「黑樹豆牛蒡排骨勇士湯」。此外，行程更深入鄰近的「環山部落」，帶領旅客前往「詩歌謠天空」民宿品嚐泰雅族風味料理。從飯店的精緻宴席到部落的粗獷美味，讓旅客用舌尖完整記憶這片土地的風土滋味。

武陵富野渡假村推出全新的「武陵茶果宴」，將在地農特產融入料理中。（圖／旅宿業者提供）

亮點二：「獨家包場」品茗「茶界LV」，擁抱高山星空與晨曦

雄獅旅遊特別獨家包場，帶領遊客前往蔣公行館「福壽山莊」進行品茗體驗。遊客將能品嚐到市面上「一罐難求」、被譽為「茶界LV」的福壽長春茶。這款生長於海拔 2,500 公尺的茶葉，因氣候寒冷、產量稀少，市價高達每斤 1.2 萬元，讓遊客在雲霧繚繞的秘境中，細品一口甘醇茶湯。

雄獅旅遊獨家包場，將帶領遊客在福壽山農場中的福壽山莊進行品茗體驗，將讓遊客品嚐珍貴稀有的「福壽長春茶」。（圖／旅宿業者提供）

晚上安排「星空導覽」與「星空音樂會」。在無光害的高山夜空下，仰望滿天星斗，讓遊客沉浸在這份從日到夜、獨屬山林的浪漫。

亮點三：森林療癒師引路，打開五感與森林對話

有別於一般走馬看花，行程強調「慢」的藝術，特別聘請林業署認證的「森林療癒師」隨團，帶領遊客在武陵農場林間進行深度的身心對話，透過呼吸調節、擁抱樹木，讓森林成為釋放壓力的心理治療師。

療癒不僅在心靈，更在與自然的互動。行程結合季節性生態教育，依時令安排梨山甜柿、蜜蘋果等採果行程，或是欣賞冬末春初的松盧楓紅與綠意。透過親手觸摸果實與泥土，讓旅客在五感全開的狀態下，找回內心的平靜與力量。

行程中，將帶領遊客進行「森林療癒」，透過漫步林間、冥想，進行與自我的深度對話，釋放壓力。（圖／旅宿業者提供）

這趟全新升級的「雙農場森境之旅」，全程特別採用寬敞舒適的豪華三排椅巴士，並結合專屬山林香氛，讓療癒從上車的那一刻就開始。行程完整串聯武陵森林療癒、福壽山達觀亭獨家品茗、高山觀星及原民部落雙饗美饌，打造三天兩夜的極致五感體驗，每人售價 15,200 元起。邀遊客放慢腳步，走入山林，為自己預約一場身心歸零的深度假期。

福壽山農場松廬的楓葉陸續轉紅，有不少遊客到此欣賞楓葉美景。（圖／旅宿業者提供）

富士山在冬季因能見度高、山形最清晰，被視為一年中最適合觀景的時節，近年更成為旅客在年末與年初最關注的日本目的地之一。「冬天看富士山」已從一般旅遊選項，演變為許多旅客迎接新年的固定儀式，一種象徵好兆頭的開年旅遊風潮。為回應旅客對冬季富士山住宿與體驗的需求，樂天旅遊發布最新《富士山景觀人氣溫泉旅館排名》，整合旅客評價、住宿體驗與全年預訂資料，涵蓋河口湖、山中湖等主要觀景區域，協助旅客在最佳觀景季節規劃完整行程。

樂天旅遊12月「SUPER SALE」涵蓋指定住宿85折與12月12日加碼12%的雙重優惠，且兩項可同步使用。本次促銷活動也特別呼應旅客對冬季富士山觀景行程的高度需求。（圖／旅宿業者提供）

樂天旅遊12月「SUPER SALE」涵蓋指定住宿85折與12月12日加碼12%的雙重優惠，且兩項可同步使用。本次促銷活動也特別呼應旅客對冬季富士山觀景行程的高度需求，集結多家位於河口湖、山中湖、御殿場等富士山主要觀景區的熱門旅宿，讓旅客能在能見度最佳的季節，以更優惠的價格入住景觀溫泉旅館。此外，即日起至2026年6月30日，加入 Rakuten 樂天旅遊 Line 官方帳號，即可獲得專屬 9 折優惠券（最高折抵 1,000 台幣），優惠住宿可到2026/12/31止，讓旅客在預訂冬季與明年行程時享受更多優惠。

北海道札幌一直是台灣人冬季旅日的首選城市之一，今年若有規劃前往北海道旅遊，那一定不能錯過備受矚目的冬季新熱點「HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE」。「F VILLAGE」位於札幌近郊的北廣島市，於 2023 年正式開幕，日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的新主場「ES CON FIELD HOKKAIDO」也位於此。這裡不僅擁有頂尖球場規格設施，更結合住宿、溫泉、美食與戶外活動，為旅客打造札幌市區近郊可輕鬆抵達的複合式棒球渡假園區。

若有規劃前往北海道旅遊，一定不能錯過備受矚目的冬季新熱點「HOKKAIDO BALLPARK F VILLAGE」。（圖／旅宿業者提供）

今年冬季限定雪上樂園「Snow Park」 升級登場，除延續廣受歡迎的滑雪、雪橇、雪上橡皮艇等體驗，更新增以北海道的粉雪打造而成的巨大雪山「Snow Mountain」以及雪上 RC 遙控車賽道，讓所有人都能在這裡度過前所未有的冬季時光。今年12月1日起至2026年2月28日期間，F VILLAGE的冬季重頭戲雪上樂園「Snow Park」限定登場！今年邁入第三年的Snow Park，導入全新內容強勢回歸，旅客可依照不同年齡與需求選擇適合自己的雪上活動，即使沒有滑雪經驗也能盡情投入。

隨著年末將至，不僅是回顧過往，也是一年中最適合「為未來預留旅行養分」的季節。飛達旅遊相信，旅行不是逃離，而是為人生補充能量。年末折扣的意義，不僅是讓旅客省下一筆費用，而是讓 2026 年的旅行計畫，提前在心中發芽。

歐洲鐵路台灣總代理飛達旅遊 GoByTrain，作為長期推廣坐火車遊歐洲的綠色品牌（Green Brand），宣布推出 Eurail 火車通行證（Eurail Passes）75 折限時優惠，加 LINE 再折 NT$500，33 個歐洲國家無限次搭乘。Eurail 官方已公告自2026 年起，通行證價格將平均調漲約 3%。這代表 75 折優惠不僅比原價便宜，也比明年購買更划算。

飛達旅遊GoByTrain，作為長期推廣坐火車遊歐洲的綠色品牌Green Brand，宣布推出Eurail火車通行證。（圖／旅宿業者提供）

