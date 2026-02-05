雄獅山嵐號首度駛進西部，4月正式啟航！除了台南晶英酒店美食，還有什麼亮點？

雄獅（2731）旅遊攜手台鐵於昨（4）日正式發表觀光列車「山嵐號」全新路線，首度串聯台南至彰化，以「山與平原交會的旅程」為設計主題，延伸自花東線山巒霧氣的美學概念，帶領旅客穿梭嘉南糧倉的黃金稻浪之間。

呼應台南「美食之都」形象，雄獅旅遊首度合作台南晶英酒店，將府城經典手路菜搬上列車，推出「阿舍饗」與「太子盛」兩款旬味套餐。新路線將於4月3日啟程，即日起開放預訂，套票每人3,900元起。

為什麼選擇台南？

在記者會現場，包括交通部政務次長伍勝園、台南市副秘書長殷世熙、台鐵董事長鄭光遠及雄獅旅遊董事總經理黃信川皆到場見證。值得一提的是，活動邀請韓國啦啦隊成員趙娟週擔任「一日管家」，並與台南寶藏女孩侯芳、馬來西亞旅遊達人貝拉與台日混血模特兒各務禮美奈共同推廣，展現「國際化鐵道美學」的全新形象。

廣告 廣告

雄獅旅遊指出，山嵐號自推出以來已榮獲「2025金點設計獎標章」，花東縱谷路線累積近2萬人次搭乘。此次新路線不僅延伸地景意象，更以文化連結為核心，串起「食」、「景」、「人」3個面向的體驗。

山嵐號如何詮釋嘉南風土？

新路線行駛臺南至彰化，全程途經嘉南平原，沿途停靠兩座歷史小鎮：大林與二水。大林是全台首座通過「國際慢城認證」的小鎮，旅客可造訪百年老屋「雪香亭」；二水站則以融合巴洛克與閩南合院風格的「鄭鼎宅」為代表，展現早期西部街屋建築風貌。

雄獅旅遊表示，這條路線的核心精神是「慢旅觀光」，讓旅客透過鐵道串起小鎮人文與地方故事，看見台灣農業文化與生活美學的底蘊。

美食如何成為主角？

列車餐飲由台南晶英酒店主廚團隊設計，以「用舌尖閱讀嘉南地圖」為概念，將嘉南平原食材與百年府城宴席文化結合。

去程「太子盛」取材自百年前皇太子宴，融合關廟竹筍、將軍蘆筍與白河蓮藕等在地蔬材；其中「月映魚捲」以台南虱目魚搭配糖漬西瓜綿，呈現酸甜交融的台式風味。

回程「阿舍饗」則重現府城阿舍宴的精緻菜色，包括「阿舍雅饌」、「田疇稻香紅蟳米糕」等料理，以紅蟳、烏魚子、鳳腿等食材詮釋府城款待文化。甜點則為名店「金桃家草莓大福」，為旅程畫下甜美句點。

除了搭車吃飯，還能玩什麼？

為深化地方體驗，雄獅旅遊以台南為靈感推出5大主題行程，包含：

1、「西拉雅職人山旅」：親手調製花草茶，入住臺南遠東香格里拉飯店。

2、「七股漁鹽學旅」：走進潟湖魚塭，體驗食魚教育與鹽田採收。

3、「台南必比登風味地圖」：跟著必比登美食路線走訪市場、DIY鳳片糕。

4、「府城時光慢行」：以手作與鍋物揭開臺南老味道。

5、「山海湖鐵道三日行」：串聯安平港、集集與日月潭的跨縣市行程。

各行程皆搭配星級旅宿與地方職人活動，價格從8,900元至15,800元不等。雄獅旅遊同時指出，「鳴日號」、「鳴日廚房」、「海風號」等觀光列車仍持續熱銷，顯示國人對鐵道深度旅遊的高度熱情。

更多風傳媒報導

