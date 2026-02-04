雄獅旅遊×台鐵「山嵐號」新路線開跑！首度串聯台南到彰化：嘉南平原風光＋府城酒家手路菜端進車廂，小鎮慢活走讀一次收

雄獅旅遊攜手臺灣鐵路公司於今（4）日舉辦觀光列車「山嵐號」新路線啟程記者會。此次全新路線首度串聯臺南至彰化，為呼應臺南「美食之都」形象，與台南晶英酒店首度將府城經典手路菜搬上觀光列車，推出「阿舍饗」及「太子盛」旬味旅程。山嵐號將於4月3日正式啟程，即日起可至雄獅旅遊官網預訂，套票每人3,900元起。

雄獅旅遊攜手台鐵推出觀光列車「山嵐號」全新路線，首度串聯台南與彰化。圖片來源｜雄獅旅遊

記者會現場邀請交通部政務次長伍勝園、臺南市政府副秘書長殷世熙、臺灣鐵路公司董事長鄭光遠、雄獅旅遊董事總經理黃信川等多位貴賓一同參與， 其中更邀請韓國啦啦隊成員趙娟週擔任一日管家，並由臺南寶藏女孩侯芳、馬來西亞活力少女貝拉及臺日混血美女各務禮美奈，共同出席推廣臺灣鐵道旅遊。

雄獅旅遊攜手臺灣鐵路公司於今（4）日舉辦觀光列車「山嵐號」新路線啟程記者會。此次全新路線首度串聯臺南至彰化，為呼應臺南「美食之都」形象。圖片來源｜雄獅旅遊

雄獅旅遊攜手臺灣鐵路公司於今（4）日舉辦觀光列車「山嵐號」新路線啟程記者會。此次全新路線首度串聯臺南至彰化，為呼應臺南「美食之都」形象。圖片來源｜雄獅旅遊

韓國啦啦隊成員趙娟週擔任一日管家迎賓，也介紹周邊商品。圖片來源｜雄獅旅遊

首度駛入「臺灣糧倉」賞嘉南平原黃金稻浪、獨家停靠西部歷史雙小鎮

雄獅旅遊表示，山嵐號自推出以來榮獲「2025金點設計獎標章」，花東縱谷路線更累積搭乘近2萬人次，深獲旅客好評。新路線設計聚焦三大亮點，包括首度將府城經典手路菜搬上觀光列車、首創停靠西部歷史小鎮，以及規劃五大主題遊程深度遊臺南。本次行駛臺南至彰化路線，將原以山巒霧氣為靈感的設計概念，延伸至山與平原交會的嘉南地景，呈現臺灣重要糧倉的風土樣貌。列車沿途停靠大林與二水等小鎮，其中大林通過國際慢城認證，旅客可參觀百年老屋「雪香亭」；二水站則可走訪二水首座西醫院鄭鼎宅，欣賞融合巴洛克與閩南合院風格的街屋建築，體驗嘉南平原的人文風貌。

走讀大林，來到泰成藥行聽各式藥材的有趣故事。圖片來源｜欣傳媒

來到大林，旅客可參觀百年老屋「雪香亭」邊吃豆花邊欣賞古宅。圖片來源｜欣傳媒

到成都旅社聽「抓猴」故事，笑聲不斷。圖片來源｜欣傳媒

聯手台南晶英酒店以舌尖閱讀嘉南地圖、首推府城經典手路菜「阿舍饗」

列車餐食由台南晶英酒店團隊操刀，以「用舌尖閱讀嘉南地圖」為概念，結合嘉南平原的風土樣貌與在地食材，將府城特有飲食文化轉化為列車料理，同時融入百年前皇太子來臺品嚐宴席的歷史意象，為「山嵐號」量身打造菜單。去程：餐點以百年皇太子宴為靈感，融合臺灣在地食材打造「太子盛」，主廚選用關廟竹筍、將軍蘆筍、佳里紅蘿蔔、東山南瓜及白河蓮藕等季節蔬果入菜，勾勒嘉南平原的風味輪廓。其中「月映魚捲」以臺南代表性的虱目魚結合百年傳承的糖漬西瓜綿，讓臺式酸甜老味道與日式漬物文化相互交融，以細緻微酸襯托魚肉本身的清甜。

山嵐號「太子盛」去程菜單。圖片來源｜欣傳媒

回程則以臺南酒家菜與府城阿舍宴的款待文化，運用在地特有的食材處理技術，打造展現府城美食底蘊的「阿舍饗」，其中「阿舍雅饌」強調「不見天」的廚藝工法，集結蟳丸、烏魚子與鳳腿照月等菜色，呈現酒家大廚的經典手路；「田疇稻香紅蟳米糕」源自百年漢席的經典配置，亦為阿舍家宴與酒家菜中的代表料理，以紅蟳搭配糯米、鹹蛋黃與蛋酥製作，呈現在地風味口感。此外，甜點部分則選用臺南網路排隊名店「金桃家草莓大福」，以季節水果製作，口感甜潤不膩，為旅程尾聲帶來美好味道記憶。

山嵐號「阿舍饗」回程菜單。圖片來源｜欣傳媒

「山嵐號」來回路線菜單

「太子盛」去程菜單

御和五目｜日式五目飯

蒲香御饌｜蒲燒鰻、無毒蝦艷煮、臺灣味噌豬五花

月映魚捲｜虱目魚月見捲、糖漬西瓜綿

皇田旬蔬｜柳營長短樹放牧蛋、鹽水小番茄、關廟竹筍、將軍蘆筍、東山南瓜、白河蓮藕、蜜糖地瓜、佳里紅蘿蔔、彰化花椰菜、麻豆柚香油醋、焙韻烏龍晶泡茶

甜點部分則選用臺南網路排隊名店「金桃家草莓大福」。圖片來源｜欣傳媒

「阿舍饗」回程菜單

御蟹米糕｜紅蟳、鹹蛋黃、蛋酥、香菜

富貴蹄香｜紅燒豬腳、油豆腐、筍乾、香菇、青花菜

阿舍雅饌｜醉蝦、鳳腿照月、阿舍蟳丸、百花烏魚子、八寶丸、阿舍香腸、梅漬蕃茄、醃蘿蔔

田園根香｜將軍蘆筍、關廟鮮筍、山藥、頂埔紫山藥、佳里紅蘿蔔、中埔筊白筍、新港玉米筍、蜜香紅茶晶泡茶

五大主題行程遊臺南 在地職人帶領與專屬旅宿星級禮遇

團體行程方面，雄獅旅遊以臺南為策劃靈感，推出五大主題玩法。如「西拉雅職人山旅」主題走訪西拉雅山線景區，跟著在地職人前往在地中藥行，動手製作專屬花草茶包，晚上入住臺南遠東香格里拉飯店，享高樓層房型免費升等與迎賓水果盤，每人11,000元起；「七股漁鹽學旅」主題則深入七股潟湖，安排食魚教育與魚塭導覽體驗，搭配井仔腳鹽田採收DIY與虱目魚廚藝教學，入住臺南大員皇冠假日酒店，每房加贈臺南茄芷袋與古蹟文創小物，每人11,500元起。美食控則不可錯過「臺南必比登風味地圖」主題，依照必比登美食地圖帶路，規劃走進菜市場體驗鳳片糕DIY，夜宿雅樂軒酒店欣賞高空夜景與駐唱演出，每房再享主題調酒，每人8,900元起。

山嵐號上的集章活動。圖片來源｜欣傳媒

偏好慢步調的旅客，則可選擇「府城時光慢行」主題路線，體驗水印木刻手作、品嚐阿裕牛肉鍋隱藏菜單，每人10,500元起；「山海湖鐵道三日行」主題安排安平港遊船，串聯集集車站與日月潭湖畔漫步，三日行程每人15,800元起。此外，「鳴日號」、「鳴日廚房」、「海風號」等多款人氣觀光列車行程亦持續熱賣中，提供旅客更多元的旅遊體驗。

山嵐號首度駛入「臺灣糧倉」賞嘉南平原。圖片來源｜欣傳媒

山嵐號首度開進西部，雄獅旅遊以臺南為策劃靈感，推出五大主題玩法。圖片來源｜雄獅旅遊

放大在地、縮小自我：讓鐵道帶著地方一起被看見

雄獅旅遊董事總經理黃信川指出，過去五年來，團隊一直在思考如何讓台灣鐵道觀光做得比國外更好，如今已能明確定義「觀光鐵道」的角色——鐵道本身已成為旅遊目的地，是旅客休閒度假中最重要的核心體驗之一。這樣的轉變，徹底顛覆過去「載客、運輸、移動」的思維，讓移動本身成為一種品味、一種被記憶與珍藏的旅遊價值。

山嵐號透明票卡很吸睛。圖片來源｜欣傳媒

黃信川強調，鐵道觀光的價值不只在列車，而在於帶動地方產業與在地共創。從在地導覽、小旅行設計到列車餐食，團隊與地方反覆溝通、持續調整，刻意減少「自我介紹」，讓地方的故事與文化被真正看見；即便是看似簡單的一個餐盒，也需反覆試吃、修改，只為讓旅客「把文化吃進嘴裡」。他認為，高達九成以上的載客率正是旅客滿意度的回饋，唯有持續創新與優化，才能讓台灣式服務與鐵道觀光被世界看見。

觀光列車「山嵐號」資訊

主題：旬味觀光列車

車廂數：4節

座位數：60席

套票遊程：臺南→彰化 3,900元、彰化→臺南 3,900元（遊程皆含餐食+紀念證書與禮品+保險）

營運路線：臺南↔彰化

去程：臺南→後壁→大林→彰化

回程：彰化→社頭→二水→臺南

首航：2026／4／3

趟次：每週五六日運行

「山嵐號」資訊路線及列車服務

去程：臺南→後壁→大林→彰化

回程：彰化→社頭→二水→臺南

大林車站於2016年通過國際慢城認證，是臺灣西部第一座慢城，也曾經是嘉義的首富之區，由導覽老師探訪保存完整的戲院與茶店。二水車站，安排光文路老街巡禮，並漫步走訪二水第一間西醫院「鄭鼎宅」，探訪早年街區生活風貌。

觀光列車「山嵐號」團體行程

山線主題：西拉雅職人山旅｜八田與一築夢之地．漢方職人體驗．台南遠東香格里拉二日｜ 11,000元起 海線主題：七股漁鹽學旅｜鹽鄉白金手感體驗・大嚐鮮味國寶魚・大員皇冠假日酒店二日 11,500元起 美食主題：必比登風味地圖｜老巷小弄必比登尋味．府城知性人文走讀．雅樂軒酒店二日 8,900元起 古城主題：府城時光慢行｜一睹彰化小西布業風華．阿裕牛肉湯免排隊・雅樂軒酒店二日 10,500元起 湖景主題：山海湖鐵道行｜阿裕牛肉湯．浪漫安平港遊船．集集線小鎮漫遊．台南日月潭五星飯店三日 15,800元起

山嵐號網頁：https://lion.tours/2j1HaCba

