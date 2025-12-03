雄獅部隊爆體檢造假案 女兵為家計續留營涉文書變造

雄獅部隊女兵BMI超標找人事官改表 兩人遭起訴求緩刑。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】陸軍桃園楊梅高山頂269旅（雄獅部隊）近日爆出體檢造假事件。一名廖姓女士官因 BMI 超標，不符志願留營標準，竟與林姓人事官聯手變造體檢表，將原本的紅字異常改成綠字合格，成功取得留營資格。事件後遭部隊查覺不對勁，兩人因此被移送偵辦並遭桃園地檢署依偽造文書起訴。

檢方調查指出，28 歲的廖姓女士官與 26 歲林姓人事官同屬 269 旅，在去年 3 月 28 日下午，林男在辦公室以手寫紙條浮貼方式，將廖女年度體檢表上「BMI 異常」欄位改為「複檢合格」，並將 BMI 數值改成 25.26，使文件看似符合留營標準。廖女隨後持影本向上級呈報，順利取得 3 年志願留營資格。

廣告 廣告

然而部隊事後發現體檢資料疑點，將全案交由桃園憲兵隊調查。兩人在檢調詢問時均坦承犯行，桃園地檢署認定兩人共犯變造文書罪嫌，依法提起公訴。

桃園地院開庭時，兩人均認罪並向法官說明背後原因。廖女表示，因家境清寒，自身每月5萬5千元薪資需拿出約2萬元替父親償還其大學時代的學費，此外還要負擔家中生活開銷；她的弟妹仍在求學，母親健康欠佳，需要她協助照顧。若因 BMI 不合格而必須退伍，家中將無法負擔，因此才鋌而走險。

林姓人事官則辯稱，部隊希望留營人數越多越好，而廖女的 BMI 數據若不合格，恐直接失去留營資格。他一時心軟，又擔心無法完成上級交辦的留營名額，才會協助變造資料。他與廖女均於庭上向法官表達悔意，希望能獲得勞動服務或緩刑，以改過自新。

法官聽取雙方辯論後，宣布辯論終結，將於近日宣判。軍方強調，體檢制度攸關部隊人員健康及戰備，對於違法行為絕不寬貸，也提醒官兵切勿以身試法。