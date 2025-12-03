「雄獅部隊」女士官BMI超標!竟找人事官造假

陸軍機械化步兵269旅爆發偽造文書案件。駐紮於桃園楊梅高山頂營區的聯合兵種某營戰鬥支援連，28歲廖姓女士官於2023年完成年度體檢後，發現BMI值超過志願留營標準，遲遲未敢遞送申請。

2024年3月28日下午，營部26歲林姓人事官在高山頂營區107兵舍值日室內，以浮貼合格數據後影印方式，變造廖女體檢報告。

桃園地院審判長孫立婷開庭訊問兩人變造動機。廖女供稱，單位要求先繳交留營資料，明知體重不合格仍將體檢資料交給林姓人事官，請求協助上呈長官。她透露士官月薪約5萬5千元，每月需繳交2萬元償還父親代墊的大學學費，並支付家中開銷。

家中有兩名弟弟剛出社會，另有一弟一妹仍在就學，母親身體狀況不佳需要照顧，若無法留營將被迫退伍，家庭經濟將陷入困境。

林姓人事官則表示，為配合長官要求繳交資料，若廖女體檢結果不合格將遭拒收。他指出，單位主管希望留營人數越多越好，針對BMI值不合格部分，不斷要求詢問醫官是否能更改條件。為避免廘女因體檢不合格退伍，才會協助修改資料。

辯護人在量刑辯論時為兩人求情，強調被告已深刻悔改，在軍隊內部已受懲處，過去均無前科紀錄，請求法官從輕量刑並給予緩刑機會。辯護人指出，若因本案判刑入監，依照陸海空軍士官任職條例規定，兩人將面臨撤職處分。

廖、林兩人均表示願意進行勞動服務或捐款1萬至10萬元不等金額，爭取緩刑機會。兩人保證未來不會再犯，請求法院給予自新機會。法官聽取雙方意見後，諭知辯論終結，將擇日宣判。

