「雄獅部隊」役男偷抽電子菸！寢室藏喪屍煙彈被抓包 下場曝光

桃園一名張姓男子在「雄獅部隊」服役期間，因在營區抽電子菸遭同袍檢舉，隨後又被部隊幹部在寢室搜出含第二級毒品「依托咪酯」成分的喪屍煙彈，最終遭依《毒品危害防制條例》起訴。桃園地院審理後，考量他犯後坦承、態度悔悟，判處拘役40日，可易科罰金4萬元，緩刑2年間須受保護管束，提供60小時義務勞務及參加3場法治教育，全案可上訴。

桃園一名張姓男子在「雄獅部隊」服役期間，因在營區抽電子菸遭同袍檢舉，其寢室又被搜出喪屍煙彈。（示意圖／Unsplash）

判決指出，張男於2024年8月15日入伍，被分發至陸軍機械化步兵第269旅砲兵營砲2連，隊名為「雄獅部隊」。去年12月16日凌晨，他在新北市「歌喉讚KTV」1樓，以1600元向IG帳號「邱邱」的女子購得一顆喪屍煙彈並非法持有。今年1月，張男在營內偷抽電子菸遭人通報，部隊長官於1月14日上午前往其寢室搜查，在桃園楊梅高山頂營區兵舍內查獲該顆含二級毒品的煙彈，隨即報請桃園憲兵隊偵辦。

憲兵調查後確認，該煙彈含有依托咪酯成分，張男因而遭起訴，並於今年8月退伍。法院審酌指出，依托咪酯屬列管第二級毒品，張男明知違法仍持有，不僅助長毒品流通，更可能影響社會秩序及善良風俗，行為不可取。

然而，法官也考量張男無前科、持有數量有限、犯行出於一時失慮，且在偵審過程中均坦承犯行，表現悔意，最終判處拘役40日，可易科罰金4萬元，緩刑2年間須受保護管束，提供60小時義務勞務及參加3場法治教育，全案可上訴。

