雄獅「大人囝仔聚樂部」七週年！樂齡旅遊新革命：高年級觀光志工計畫，打造友善永續旅遊生態系

樂齡出走．永續同行：雄獅「大人囝仔聚樂部」七年成果亮眼

雄獅獨家的「大人囝仔聚樂部」特別鎖定樂齡族可彈性運用的時間，主打平日出發、天天出發的多日遊行程，成功創造市場熱度。台灣樂活永續協會理事長、雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，「大人囝仔聚樂部」七年來讓樂齡族群「為健康出走」，在親近山林與自然的過程中，獲得身心滿足。面對超高齡社會，雄獅與台灣樂活永續協會的角色便是協助樂齡族從旅遊中獲得滿足，「這也是一種永續！」社會關懷就是實踐永續的一環，同時相關行程結合鐵道與山林元素，將「低碳旅遊」的元素也融入其中。

雄獅旅遊於2018年推出樂齡品牌「大人囝仔聚樂部」並廣受好評。為慶祝成立七週年，雄獅今（25）日不僅頒發旅遊玩家獎項，也表揚最佳供應商。圖片來源｜雄獅旅遊

國旅多日遊行程佔比逾半！滿足樂齡族社交與心靈需求成規劃重點

市場數據也印證此一趨勢。雄獅旅遊針對參團旅客的分析顯示，相較2019年國旅仍以一日遊為主流，樂齡族群在後疫情時代對「二日遊以上」行程的偏好顯著提高，截至今年（2025），選擇多日遊的旅客佔比已超過五成。這代表以樂齡族為主力、規劃細緻的深度國旅，市場需求依然強勁。

對此，國立政治大學商學院教授別蓮蒂指出，後疫情時代的旅遊心理產生微妙變化，人們渴望擁有「透明泡泡」般的個人自在空間，同時也嚮往群體的溫暖；因此樂齡旅遊已不再受限於既有旅伴，更多人選擇在團體中享受「自在暢遊」的樂趣，透過旅行結識志同道合的新朋友，滿足社交與心靈的雙重需求。

國立政治大學商學院教授別蓮蒂指出，後疫情時代的旅遊心理產生微妙變化，人們渴望擁有「透明泡泡」般的個人自在空間，同時也嚮往群體的溫暖。圖片來源｜雄獅旅遊

七週年同慶！樂齡「旅遊玩家」齊聚，最愛七淘獎亮點登場

為慶祝「大人囝仔聚樂部」成立七週年，雄獅今（25）日頒發旅遊玩家獎項與表揚最佳供應商，像是在「大人囝仔聚樂部」慶祝活動中，獲得今年「最愛七淘獎」的會員，一年累積參與「大人囝仔聚樂部」行程近 30 次，徹底化身「國旅玩家」，其經歷也激勵身邊同樣年屆樂齡的朋友踏出家門，願意「為健康出走」，不僅在參團的同時結識新朋友，也在樂活漫步的行程中促進身體健康。

雄獅獨家的「大人囝仔聚樂部」特別鎖定樂齡族可彈性運用的時間，主打平日出發、天天出發的多日遊行程，成功創造市場熱度。圖片來源｜雄獅旅遊

值得一提的是，為展現旅遊業落實永續ESG的決心，在台灣永續樂活協會的會員大會上，特別頒贈由會員設計出品的專屬會員獎座。該獎座選用低碳、並通過 FSC 認證的再生瓦楞紙材製作，呈現紙自然質感與永續價值，藉此呼應「共好旅遊時代」的核心精神，象徵旅遊產業與環境之間能夠循環相生、持續共好，邁向更美好的未來。

共好旅遊生態系：高年級志工為高齡旅客打造友善服務網

不僅旅遊行程需滿足社交與心靈需求，黃信川也提到，從「大人囝仔聚樂部」的參與者觀察，有不少人都是充滿活力的退休人士，因此期望未來透過台灣樂活永續協會開辦包括導領技巧、導覽解說技巧等樂齡人才培訓課程，媒合至有意願招募樂齡志工或員工的會員單位，讓樂齡族群能在旅遊過程中進行社會服務，延續過往在職涯精采歷練，豐富其人生體驗，同時也引導樂齡族群從參團旅遊的「為健康出走」的旅客，轉變為「走出健康、為群體服務」的人生領隊。

台灣樂活永續協會預計培養「高年級觀光志工」媒合食、宿、遊、購、行相關會員業者，打造支持高齡旅客的友善旅遊生態系。圖片來源｜記者許家禎

黃信川指出，自 2026 年起，協會將廣招 55 至 65 歲退休族群加入，成為「高年級觀光志工」，並透過完整的訓練與媒合機制，協助農場、觀光工廠、旅宿與地方觀光單位補足平日旅遊的人力需求。許多飯店周邊擁有豐富的歷史文化資源，卻缺乏專業導覽人員；志工也能投入農場打工換宿，或在觀光工廠協助導覽，使其不再僅停留在賣店體驗，而能真正展現文化價值。這些場域的旅遊品質提升，都仰賴志工的參與與投入。

「高年級觀光志工」理解同溫層需求，更能在導覽與服務中營造友善的高齡旅遊環境。透過產業與志工的共好共創，將為高齡旅客打造更完善、更多元的支持系統。

