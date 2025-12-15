雄獅「森林巴士五感深度遊」 住新裝武陵富野、品茗福壽長春茶

【陳揚盛／綜合報導】雄獅旅遊整合台灣高山旅遊的豐富資源，將2026年視為山林旅遊升級的關鍵時刻，未來的國旅將建立「一山一特色」的深度連結。首波示範行程鎖定「武陵農場」與「福壽山農場」，結合剛在2024年全新改裝的武陵富野渡假村，以雪山山脈的生物多樣性作為設計主軸，整合林業署認證的森林療癒師、高山品茗及在地農產美食，全新升級的「雙農場森境之旅」，全程採用寬敞舒適的豪華三排椅巴士，並結合專屬山林香氛，行程完整串聯武陵森林療癒、福壽山達觀亭獨家品茗、高山觀星及原民部落雙饗美饌，三天兩夜每人售價1萬5200元起。

根據全球健康研究所（GWI）報告指出，健康旅遊市場正以每年雙位數速度成長，現代人渴望的旅遊已從「景點打卡」轉向「定點深度放鬆」。雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰指出，台灣擁有世界級的高山資源，因此雄獅將「生物多樣性」作為旅遊設計的核心語言，將每座山的代表性動植物轉化為具體的旅遊體驗。

王岳聰進一步說明，未來山林路線將推出專屬的「森林巴士」，從車體彩繪、領隊旗幟上的專屬動物公仔，到車內搭配的專屬森林香氛，讓遊客的旅程始於上車的那一刻，在視覺及嗅覺上，先早一步被山林所環繞，甚至導覽內容與餐桌上的在地食材，都將圍繞著該路線的生態主軸進行「五感策展」。

武陵富野渡假村推出全新的「武陵茶果宴」，將在地農特產融入料理中。業者提供

以武陵與福壽山行程來說，即呼應雪山山脈生態系，除了在遊覽車上搭配柳杉香氛外，在雪山不時可見的灰喉山椒鳥、鉛色水鶇及紅頭山雀等鳥類，則以玩偶意象融入遊覽車佈置，讓旅客在領隊的介紹下，深入認識山林中的故事。同時，行程中也安排森林療癒師引導呼吸調節與五感開啟，透過「有故事、有味道、有生態」的精緻化遊程，重新定義台灣的山林旅遊，讓旅客在體驗山林之美的同時，也能感受到土地的生命力。

2024年剛裝修完成的武陵富野渡假村，客房內以溫潤木質調打造「家」的放鬆感。業者提供

雄獅升級山林旅遊，不再僅是規劃行程到森林遊樂區走走步道，而是將生物多樣性、永續的概念融入行程中，透過專業人士的生態解說認識當地動植物，也扣緊遊客的食宿遊購行，以「三大亮點」強化高山旅遊體驗，將旅客的五感體驗推向全新高度。

雄獅旅遊獨家包場，將帶領遊客在福壽山農場中的福壽山莊進行品茗體驗，將讓遊客品嚐珍貴稀有的「福壽長春茶」。業者提供

亮點一：入住全新升級「武陵富野」，品嚐茶果宴與部落原民風味

住宿體驗全面升級，行程安排入住2024年重新裝修完成的「武陵富野渡假村」。新空間以「武陵雪霸國家公園」為靈感，大廳與客房巧妙融入國寶魚「櫻花鉤吻鮭」意象，溫潤木質調打造出「家」的放鬆感。味覺體驗更是一大突破，富野主廚團隊運用在地農特產推出「武陵茶果宴」，如利用茶香去腥的「武陵茶葉玉簪蝦」，以及結合原民樹豆與養生牛蒡的「黑樹豆牛蒡排骨勇士湯」。此外，行程更深入鄰近的「環山部落」，帶領旅客前往「詩歌謠天空」民宿品嚐泰雅族風味料理。從飯店的精緻宴席到部落的粗獷美味，讓旅客用舌尖完整記憶這片土地的風土滋味。

武陵農場與福壽山農場已陸續看得到楓紅，預期將吸引大批遊客前往賞楓，圖為武陵農場。業者提供

亮點二：「獨家包場」品茗「茶界LV」，擁抱高山星空與晨曦

雄獅旅遊特別獨家包場，帶領遊客前往蔣公行館「福壽山莊」進行品茗體驗。遊客將能品嚐到市面上「一罐難求」、被譽為「茶界LV」的福壽長春茶。這款生長於海拔 2,500 公尺的茶葉，因氣候寒冷、產量稀少，市價高達每斤 1.2 萬元，讓遊客在雲霧繚繞的秘境中，細品一口甘醇茶湯。同時，晚上也特別安排「星空導覽」與「星空音樂會」。在無光害的高山夜空下，仰望滿天星斗，讓遊客沉浸在這份從日到夜、獨屬山林的浪漫。

行程中，將帶領遊客進行「森林療癒」，透過漫步林間、冥想，進行與自我的深度對話，釋放壓力。業者提供

亮點三：森林療癒師引路，打開五感與森林對話

有別於一般走馬看花，行程強調「慢」的藝術，特別聘請林業署認證的「森林療癒師」隨團，帶領遊客在武陵農場林間進行深度的身心對話，透過呼吸調節、擁抱樹木，讓森林成為釋放壓力的心理治療師。療癒不僅在心靈，更在與自然的互動。行程結合季節性生態教育，依時令安排梨山甜柿、蜜蘋果等採果行程，或是欣賞冬末春初的松盧楓紅與綠意。透過親手觸摸果實與泥土，讓旅客在五感全開的狀態下，找回內心的平靜與力量。

福壽山農場松廬的楓葉陸續轉紅，不少遊客到此欣賞楓葉美景。業者提供

