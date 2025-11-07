雄獅：看旺明年旅遊景氣 估AI帶動3億營收

（中央社記者江明晏台北7日電）ITF台北國際旅展登場，旅行社雄獅董事長王文傑表示，正面看待普發1萬效應，支持政府政策；雄獅總經理黃信川表示，明年會是旅遊觀光產業鏈加速擁抱AI的一年，非常看好明年旅遊產業景氣，雄獅導入AI後目標明年可創造3億元營收。

全台規模最大的「ITF台北國際旅展」今天起在南港展覽館舉行，雄獅旅遊今年展攤數為歷年來最多，看好普發1萬政策所帶動的效應。

王文傑受訪時表示，永遠支持政府政策，正面看待普發1萬效應。

廣告 廣告

黃信川表示，普發1萬對觀光產業有非常大的幫助，過去組合式旅行團已經不流行，現在趨勢轉為客製化小包團，明年會是旅遊觀光產業鏈加速擁抱AI的一年，雄獅已經提前導入，也非常看好明年旅遊產業景氣。

他表示，雄獅導入AI後，使用人次快速成長，2個月就創造逾新台幣2000萬元的轉換營收，目標明年AI創造營收3億元的目標。

雄獅旅遊觀察，受惠寒假延長和9天春節假期，今年冬季旅遊市場以歐洲與亞非線成長最為明顯。歐洲線寒假進單人數較去年同期成長3倍，以義大利、奧捷、北歐極光團最受青睞，其中北歐團能見度已達明年6月；亞非線寒假與春節訂單成長近8成，以埃及、土耳其、杜拜買氣最旺。

此外，旅天下旅行社於6日獲得櫃買中心審議通過上櫃案，正式邁向資本市場新階段。旅天下上半年每股盈餘3.35元。（編輯：張均懋）1141107