雄獅：2025年紐澳搜尋成長奪冠 日本二線城市上榜

〔記者王憶紅／台北報導〕雄獅旅遊揭曉2025官網團體旅遊目的地搜尋成長幅度排行榜，紐澳以搜尋量年增逾2.5倍奪下榜首；日本四國、中國地區(鳥取、廣島、岡山)排名第二；馬來西亞具充足機位與物價優勢，加上新加坡多樂園獲親子客青睞，成功躋身第三名。其餘依序為土耳其、日本東北地區、日本九州、義大利、歐洲、北海道、沖繩。

根據雄獅調查，2025年「紐澳」字詞搜尋量年增逾2.5倍，以黑馬之姿新入榜便榮登成長冠軍。雄獅旅遊分析，成長動能來自三大關鍵：首先，航空公司透過增班與聯營大幅擴充運能；其次，僅需8至9小時的舒適航程，成為旅客跨出亞洲、追求新鮮感的選擇；此外，當地自然景觀契合全球永續趨勢，深度呼應疫後回歸自然的嚮往，成功推升觀光熱度。

廣告 廣告

雄獅說，日本為年度搜尋量冠軍，但二線城市觀光強勢崛起，搜尋量成長幅度遠超過東京、大阪等地點。

台灣旅客赴日旅遊偏好正在改變，雄獅分析，「四國、中國(鳥取、廣島、岡山)」搜尋聲量年增52.7%、位居第二；「東北」、「九州」分佔第五、第六名，搜尋量皆年增2成以上，顯示避開城市人潮、深度體驗在地文化，已成為現今探索日本的熱門話題。

馬新地區去年在「充足機位」與「高性價比」優勢加持下，加上「短程飛行」與「華語通行」的便利性，降低出遊門檻；更具有新加坡環球影城、馬來西亞樂高樂園等熱門主題樂園，成為家庭旅遊客群的新寵。

第四名土耳其團體搜尋量年增達 37%，成為具代表性的長程旅遊黑馬之一。雄獅觀察，憑藉匯率優勢，以親民預算就能享受五星住宿、熱氣球與精緻餐飲；加上每週十班直飛航班，以及卡帕多奇亞熱氣球美景在社群平台的高度曝光，使其成為小資族、年輕客群跨出亞洲的長程旅遊首選。

此外，義大利以單國之姿新進搜尋榜，居第七名；歐洲全區則為第八名。隨著歐洲直飛航點與轉機結構趨於穩定，旅行社得以靈活規劃「雙點進出」或「北進南出」等行程。而義大利近年在文化內容產業的能見度明顯提高，影視作品如《白蓮花大飯店》帶動西西里島熱潮、《艾蜜莉在巴黎第五季》將場景延伸至羅馬，強化「取景地朝聖」動機。

【看原文連結】

更多自由時報報導

好市多電視機價格如此低！3個原因曝光了

昔唱衰台積電跌破500要求魏哲家道歉下台 台大副教授疑悄悄刪文

台積電洩密案擴大！東京威力主管涉刪檔滅證 高檢署追加起訴

台灣人是「盤仔」？好市多會員費比日本、韓國貴超多 公司這麼說

