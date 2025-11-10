雄獅Q3獲利創同期新高！ 旺季提前開跑
文 ‧ 劉秉勳
▲ 圖片來源:雄獅旅遊
旅遊市場熱潮持續延燒，雄獅旅遊(2731)第三季財報繳出亮眼成績，毛利率逆勢上升、獲利創下歷年同期新高，股價再度成為觀光族群焦點。法人指出，受惠於政府普發旅遊補助及明年春節長達9天的連假，雄獅明年第一季營運可望延續成長動能，全年營收有機會再創新高。
第三季合併營收74.08億元，年減7.58%、季減5.60%，單季稅後歸屬於母公司業主淨利4.48億元，年增率436.66%，第三季單季每股純益4.80元。累計前三季營收224.01億元，年增3.94%，稅後歸屬於母公司淨利12.42億元，年增率76.60%，每股純益13.31元，創上市以來最佳成績。
法人分析，雄獅近年積極推動「高毛利產品結構轉型」，包括主題團、長線旅遊與客製化行程，加上線上銷售平台整合，營運體質明顯優於疫情前。公司費用控管得宜，營收規模恢復至正常水準後，營業槓桿效益發揮，使獲利表現創歷年同期新高，展現旅遊業重返榮景的趨勢。
明年旅遊市場最強助攻，來自「政策紅利＋長假效應」。政府預計推出普發萬元旅遊補助，再加上2026年春節連休達9天、寒假延長9天，帶動國人規劃長線旅遊與出境團的意願大增。法人指出，旅遊業者通常在旺季前2至3個月開始收客，雄獅第四季至明年第一季的報名情況相當熱絡，特別是日本、韓國與歐洲長線產品需求強勁。
雄獅看好明年旅遊市場穩定復甦，不僅出境旅遊需求強勁，企業會展(MICE)與郵輪旅遊也將重啟成長。公司將持續推動產品升級與多元布局，包括結合電商平台強化線上銷售、擴大自由行市場滲透率，並積極鎖定高端旅遊族群，以提升整體獲利率。
隨著政策補助推升旅遊意願、長假效應擴大、消費信心回升，雄獅不僅迎來「淡季不淡、旺季更旺」的甜蜜循環，也成為旅遊族群中最具基本面支撐與長線潛力的標的。
▲雄獅 2731(圖片來源:CMoney)
理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--雄獅Q3獲利創同期新高！ 旺季提前開跑 - 理財周刊
其他人也在看
半導體開5紅燈領軍！這「記憶體模組廠」Q3獲利年增334%漲停表態 勝昱挑戰第9根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導受到科技類股影響，美股上週五四大指數收盤呈漲跌互見，台積電ADR下跌0.95%，收在286.50美元。台股加權指數今（10）日則是...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
下一座護國神山？謝金河讚「他」推動亞洲資產管理中心：接下來要把市值拉高
台灣擁有雄厚的民間儲蓄、健全的金融體系，以及強大的科技產業，財信傳媒董事長謝金河指出，接下來銀行業要努力的是把市值拉高，台積電市值跑到1.5兆美元、鴻海到1110億美元、台達電到828億美元，都有征戰全球的實力。謝金河今日臉書以「亞洲資產管理中心必須打通任督二脈」為題發文表示，金管會主委彭金隆任內最重要的政策，讓台灣成為亞洲資產管理中心，高雄專區已經揭牌運作......風傳媒 ・ 1 天前
MSCI季度權重調整出爐 美國CPI數據與科技財報來襲 法說接力登場 AI展望牽動台股年底行情｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在MSCI季度權重調整出爐，台股權重上調外資可望回流；美國CPI數據與科技財報來襲，台股投資人宜密切關注；以及月底111家法說接力登場，AI展望牽動台股年底行情。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
華邦電股價飆！DRAM報價漲勢延燒、小摩狂升目標價到「這數字 」 法人瘋喊：撐起下一波記憶體榮景
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體市場全面升溫，華邦電（2344）正站在浪頭上。自11月4日重新列為處置股後，雖然交易稍有降溫，但股價仍強勢上攻，一週...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
台塑四寶要開始賺了？宣告「超級轉型計畫」獲利上看381億 吳嘉昭：AI＋高值化是關鍵解方
[FTNN新聞網]者莊蕙如／綜合報導停辦長達七年的台塑集團運動會在8日盛大回歸，不僅是疫情後首度舉辦的體育盛事，更是台塑四寶宣告「全面轉型元年」的重要時刻...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
黃仁勳再點火！輝達財報倒數登場 「15檔概念股」狂飆、勤誠飆近一倍成AI最大贏家
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI教父黃仁勳一來台，就讓市場瞬間燃起熱潮。美國時間本月19日，輝達（NVIDIA）將公布最新財報，法人與投資人早已摩拳擦掌...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
股市將迎「血洗式修正」？專家揭「最神準指標」示警
財經中心／李明融報導受到人工智慧（AI）前景看好影響下，全球股市不斷寫下歷史新高點，然而在預期過後現實逐漸戳破夢幻泡泡，近期陸續有投資人對於相關概念股的高估值感到不安，憂心在股市多頭情況下出現反轉崩跌，對此，有專家以被稱為「黃金／白金比」（gold-platinum ratio）的指標來做判斷，該指標模型顯示未來12個月內美股恐怕面臨「血洗式修正」，跌幅最高可達16％，提醒投資人提高警覺。民視財經網 ・ 2 小時前
前三季獲利年減229%！國家隊輸血這檔1.2萬張「狂買一整週」 撒75億砸向台積電
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股上週（11/03～11/07）收在27,651.41點，週跌581.94點、跌幅2.06%，根據玩股網統計，觀察八大公股近5日上市個股買超方面...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
威剛前10月營收416.35億超越去年全年 努力支援記憶體客戶需求
【記者呂承哲／台北報導】記憶體模組大廠威剛科技（3260）公告2025年10月合併營收為44.63億元，月減14.9%、年增30.87%，其中，DRAM營收比重為54.61%，SSD占比為33.2%，記憶卡、隨身碟與其他產品為12.19 %。壹蘋新聞網 ・ 14 小時前
主動式ETF倒一片！國家隊急救「這4檔」掃貨1.9萬張 再砸7.9億救援國民ETF
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（7）日開低走低，終場加權指數收在27651.41點，下跌248.04點，跌幅0.89%，成交量為4700.18億元。根據「玩股網」資料...FTNN新聞網 ・ 1 天前
搶救179萬哭癱股民！「國家隊」斥資近25億援助0050 另掃貨這4檔主動式ETF逾9.1萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股上周二再創史高28554.61點，但周五跌落月線，加權指數收在27651.41點，周線下跌581.94點，跌幅2.06%。根據「玩股網」資...FTNN新聞網 ・ 1 天前
AI熱潮恐迎斷崖式40%回調！墨比爾斯：估值過熱、資本開支失速在即
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯(Mark Mobius)直指，AI類股估值已逼近風險臨界點，主流龍頭若出現30%至40%的深度回檔並不意外。但他同時強調，長期趨勢不變，真正的風險在於投資節奏與資本開支過度前傾，一旦回調落地，反而將釋放中長線布局良機。墨比爾斯點出兩大隱憂，第一，AI敘事推升估值中樞過快，與基本面現金流轉化仍有落差；第二，科技巨頭為搶灘算力與數據中心的重資本支出正逼近可持續極限，若投報率不及預期，市場將以估值壓縮消化過熱。他直言，「我說的修正，是30%、甚至40%的下跌。」即便如此，他並未轉空長線結論。墨比爾斯表示，AI為跨世代平台創新，跌勢多半屬於景氣與估值循環的調整，而非結構性終結；真正的關鍵在於投資人是否準備好「先承壓、再承接」：當市場情緒逆轉、籌碼洗牌完成時，應以紀律方式逢低吸納具現金流、護城河與定價權的核心資產。他直言，若AI龍頭回落30%至40%，他會「大膽買進」。他看好「美股高估值消化」與「新興市場補漲」兩條主線並行。年內以來，新興市場股票表現相對亮眼，資金在估值與成長性的權衡下，開始自高波動科技標的回流至產能重整、供應鏈在地財訊快報 ・ 4 小時前
【台股週盤兵法】籌碼急變3警訊曝 林昌興示警：本週操作恐迎關鍵轉折
台股本週震盪加劇，技術面已回測月線，台灣金融培訓協會理事長林昌興在《關我什麼事》節目中，談到真正牽動下週盤勢的關鍵，其實落在「籌碼急轉向」。主持人陳裴娟與財經專家林昌興點破最新警訊：散戶融資兩天大增、借券賣出跳高、外資同步賣超，顯示「上車的人越來越多、下車的人開始準備了」。林昌興直言，下週不是無腦逢低買，而是「反彈減碼、拉回慢買」的操作週。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
慘遭踢出MSCI成分股！外資、投信、自營商聯手下殺「這檔」…提款11.3億元 「它」創新高也被賣
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導上週（11月3日至11月7日）整體跌581.94點，跌幅2.06%，三大法人合計賣超1297.81億元，觀察上週三大法人賣超個股前十名，集...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
護國神山持續壯大！謝金河：台積電正式進入魏哲家時代 揭這一年來「巨大變化」
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導眾所矚目的台積電（2330）年度運動會於8日登場，今年邀請了AI霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳共襄盛舉，引發各界熱議。財信...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
台積電3奈米進入「量產黃金期」！月產能達16萬片 全因這客戶瘋狂下單
台積電今年第3季財報顯示，3奈米製程收入達營收占比23%，超越5奈米的高峰，正式成為主力製程。科技媒體《Wccftech》報導指出，雖然台積電2奈米製程也正快速起飛，2026年的兩座台灣廠區的2奈米產能已被訂光，但3奈米已邁入量產的「黃金時期」。報導指出，推動台積電3奈米產能的主要動力，並非來自蘋果（Apple），而是輝達（NVIDIA）。輝達目前每月向台......風傳媒 ・ 12 小時前
普發1萬怎麼領最賺？15家銀行加碼懶人包！最高爽拿12萬、抽iPhone17、多領800元
全民普發1萬元現金即將入袋！除了政府給的大紅包，各大銀行也磨刀霍霍，祭出超狂加碼戰。想知道錢存哪家、怎麼領最划算？《健康2.0》彙整15家銀行優惠，從直接入帳抽11萬現金，到ATM領現抽iPhone1健康2.0 ・ 1 天前
美元降息有變數？ 臺幣恐再現波動 出口業者警戒
美國聯準會10月份正式結束量化緊縮階段，並一如預期地再降一碼，市場則認為更該關注的是聯準會主席鮑爾將卸任，新主席會不會更願意回應川普，這可能會對美元走勢有更強大的影響，而台灣出口業者，面對美國關稅衝擊和匯率波動，又該如何找到機會、趨吉避凶，專家們如何看待美元長期趨勢，來看TVBS深度特寫報導TVBS新聞網 ・ 1 天前
記憶體股王帶頭衝！群聯等3檔亮燈漲停 南亞科大漲逾8%突破160元創新高
台股今（10）日早盤大漲逾百點，記憶體股王群聯（8299）在外資維持「優於大盤」投資評等下，一早亮燈漲停，股價鎖死在1,270元再創新高；創見（2451）則是一開盤即跳空漲停，以163元價位同創歷史新高，龍頭股南亞科（2408）、旺宏（2337）也相繼走高。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
股價週漲近13%！三大法人重砸16億搶貨這「記憶體大廠」 中工也獲掃1.9萬張入袋
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股上週（11/3～11/7）收在27,651.41點，週跌581.94點、跌幅2.06%，根據證交所籌碼動向，三大法人週賣超1297.81億元。觀察...FTNN新聞網 ・ 13 小時前