雄獅Q3獲利創同期新高！ 旺季提前開跑

旅遊市場熱潮持續延燒，雄獅旅遊(2731)第三季財報繳出亮眼成績，毛利率逆勢上升、獲利創下歷年同期新高，股價再度成為觀光族群焦點。法人指出，受惠於政府普發旅遊補助及明年春節長達9天的連假，雄獅明年第一季營運可望延續成長動能，全年營收有機會再創新高。

第三季合併營收74.08億元，年減7.58%、季減5.60%，單季稅後歸屬於母公司業主淨利4.48億元，年增率436.66%，第三季單季每股純益4.80元。累計前三季營收224.01億元，年增3.94%，稅後歸屬於母公司淨利12.42億元，年增率76.60%，每股純益13.31元，創上市以來最佳成績。

法人分析，雄獅近年積極推動「高毛利產品結構轉型」，包括主題團、長線旅遊與客製化行程，加上線上銷售平台整合，營運體質明顯優於疫情前。公司費用控管得宜，營收規模恢復至正常水準後，營業槓桿效益發揮，使獲利表現創歷年同期新高，展現旅遊業重返榮景的趨勢。

明年旅遊市場最強助攻，來自「政策紅利＋長假效應」。政府預計推出普發萬元旅遊補助，再加上2026年春節連休達9天、寒假延長9天，帶動國人規劃長線旅遊與出境團的意願大增。法人指出，旅遊業者通常在旺季前2至3個月開始收客，雄獅第四季至明年第一季的報名情況相當熱絡，特別是日本、韓國與歐洲長線產品需求強勁。

雄獅看好明年旅遊市場穩定復甦，不僅出境旅遊需求強勁，企業會展(MICE)與郵輪旅遊也將重啟成長。公司將持續推動產品升級與多元布局，包括結合電商平台強化線上銷售、擴大自由行市場滲透率，並積極鎖定高端旅遊族群，以提升整體獲利率。

隨著政策補助推升旅遊意願、長假效應擴大、消費信心回升，雄獅不僅迎來「淡季不淡、旺季更旺」的甜蜜循環，也成為旅遊族群中最具基本面支撐與長線潛力的標的。

▲雄獅 2731(圖片來源:CMoney)

