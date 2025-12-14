雄茂工業捐消防幫浦車 強化獅潭救災量能

雄茂工業有限公司秉持企業回饋社會的精神，十四日捐贈小型消防幫浦車一輛給苗栗縣政府消防局獅潭消防分隊。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

雄茂工業有限公司秉持企業回饋社會的精神，十四日捐贈小型消防幫浦車一輛給苗栗縣政府消防局獅潭消防分隊，以強化偏遠地區救災能力，這輛消防幫浦車將激勵消防局團隊不斷前進，為更多需要幫助的人提供援助。

雄茂工業為頭份市在地企業，秉持「取之於社會，用之於社會」理念，長期投入公益並積極支持地方消防與救災工作，一０六年時捐贈價值一五六萬元的災情勘查車一輛予頭份消防分隊，今年再度捐贈價值八十萬元的小型消防幫浦車一輛予獅潭消防分隊。

公司總經理張嘉洋先生參加義消服務長達十七年，副總經理張嘉宏也擔任義消顧問多年，兄弟兩人期望透過這次捐贈，提供消防人員更安全且高效的支援，讓消防幫浦車成為消防人員最堅實的後盾，為在地民眾提供完善的服務。

消防局長匡夢麟表示，該輛消防幫浦車具備高機動性，搭載四輪傳動、高壓柴油幫浦、二百米高壓水管及五百公升水箱，可因應獅潭地區山路陡坡、狹窄難行等地形特性，提升消防人員於第一時間抵達現場的能力，對火災搶救及各類災害應變均具有重要助益。

感謝雄茂工業有限公司常年的熱心公益，將資源投入回饋社會，屢次捐贈消防救災器材設備及車輛，有效提升災害現場搶救與人命救援效率。