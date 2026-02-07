雄警查獲「象棋肉龜」賭場 「老人團」最高齡78歲、賭資逾百萬

〔記者洪定宏／高雄報導〕春節將屆，為防杜賭博歪風趁機滋生，高市警局督察室靖紀小組及仁武分局於2月6日上午11點多，在大社區查獲俗稱「象棋肉龜」的職業賭場，賭資將近120萬元，負責人及賭客最高齡78歲，總共法辦21人。

警方指出，賭場鄭姓負責人已78歲、把風的羅男46歲，依賭博罪法辦，另有19名賭客，最高齡78歲，依社會秩序維護法裁處罰鍰，合計17萬1千元。

據了解，俗稱「象棋肉龜」的賭博遊戲，大概是桌上每一枚鐵環代表1千元賭注，每位玩家先出資押注後，莊家會派發2顆象棋，藉由比大小決定輸贏。

仁武分局強調，法律沒有假期、查賭不分節日，警方絕不容許任何人藉由春節期間誘引民眾聚賭牟利，將持續加強查緝職業賭場及公共場所賭博行為。

