雄警首創LINE機器人助攻防詐 勇奪警光獎榮耀

【記者 宋祥霖／高雄 報導】 內政部為防止不動產遭詐，如申辦不動產案件，其中高風險案件四特徵：一、抵押權設定登記與預告(或信託)登記連件申辦。二、提供擔保之不動產無任何抵押權設定。三、所有權人年齡為50歲以上。四、有流抵約定條款；有符合其中3項之情形，地政機關即時通報警方；地政機關櫃檯人員遇有可疑案件或人士，進行關懷提問後，如判斷仍有疑慮，通知警方到場，對疑似被害人進行關懷提問及查處，統計114年地政機關通報本局警方攔阻詐欺共計45件。

警察機關若處理受騙民眾報案涉及不動產詐騙者，通報地政機關辦理特殊地建號管制作業，暫停地籍異動作業，本局通報地政機關統計今(114)年計通報52件。

本局首創「高風險金流阻詐通報網」LINE官方帳號機器人系統，本系統係本局自行開發，研發人員具有資訊背景，研究模組化程式語言，以一對一報案專線設計之自動化程式結合多數人使用之LINE，推出「高風險金流阻詐通報網」LINE官方帳號，當地政事務所櫃台人員透過其專業，主動關懷提問，察覺民眾疑遭詐騙情狀，或判斷受理不動產抵押案具高風險特徵，以「高風險金流阻詐通報網」LINE官方帳號通報警方，即時成功攔阻多起詐騙事件，自源頭防詐，使打詐高雄隊得以迅速啟動，保障市民財產損失不再擴大，自114年5月推行起，已有678間金融機構、12間地政事務所、近1,300位從業人員加入預警行列，另統計本(114)年通報通報攔阻被害人涉詐不動產案件，成功攔阻40件計2億5,050萬餘元，並榮獲「114年國家警光獎」預防犯罪類團體優等獎殊榮。

有關本局與地政機關合作通報成功案例：三民地政事務所葉小姐審查不動產抵押案件時，考量被害人已高齡75歲且連件辦理信託登記，抵押不動產2,100萬元，向被害人關懷提問，被害人說明因要還先前貸款，葉小姐向被害人進一步確認時，發現被害人對於其不動產抵押案件，係設定貸款後房子還要被信託予第三人，甚至有被處分、管理之信託目的等抵押細節完全不瞭解，亦不清楚每月還款金額，葉小姐再次向被害人問其貸款用途時，被害人一直語焉不詳且不願表明，葉小姐基於其專業，研判此不動產案為高風險涉詐案件，立即透過本局LINE官方帳號向警方通報，本局接獲通報後，立即派遣被害人戶籍所在分局之員警前往查訪與關懷，發現被害人係遭假投資詐欺，員警遂請被害人女兒陪同至三民地政事務所取消不動產抵押設定，成功攔阻被害人抵押不動產，使其財產損失不再擴大，為感謝其阻詐有功，市長陳其邁特於114年第6次治安會報中頒獎表揚。

警方呼籲，面對網路投資訊息，尤其是標榜「高投報」、「低風險」、「短期獲利」的，都是詐騙，這些詐團除了詐騙錢之外，還會誘騙設定抵押不動產借款，最後不僅損失大額存款又身陷鉅額負債窘境，如有疑問隨時可撥打165反詐騙專線諮詢。

打詐工作是長期而艱鉅的挑戰，透過警察局與地政局跨機關情資迅速通報、處置，逐步形成跨部會聯防的堅實打詐防線，未來將持續結合科技偵查、智慧監控與即時預警機制，深化打詐及防詐能量。（圖：記者宋祥霖翻攝）