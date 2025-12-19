「雄鷙專案」昨首次驗證射擊 IDF戰機發射空射雄三反艦飛彈測試彈

〔記者羅添斌／台北報導〕空射型雄三反艦飛彈測試再進一步，IDF戰機昨天(18日)掛載編號AX-006的空射型雄三測試彈，自台東志航基地起飛前往九鵬外海空域發射。「IDF 經國號」軍事網路社群版主表示，「我們建構抵禦敵方攻勢的臺灣之盾，也製造可直接摧毀敵軍的長矛，結合起來就是無堅不摧的重裝方陣。」

軍方人士指出，相較現役雄三飛彈，儘管空射型雄三飛彈的體型及重量減輕，但IDF戰機具備高巡航速度，可在高空即發射空射型雄三反艦飛彈，飛彈在投放後即可適時啟動衝壓引擎掠海飛行，其射程仍達150公里以上，未來在通過作戰測評同時啟動量產之後，將可大幅強化國造IDF戰機反艦戰力。

廣告 廣告

中科院研製空射型雄三反艦飛彈計畫的代號為「雄鷙專案」，軍方人士今天指出，昨天進行的射擊測試，是「雄鷙專案」在進入作戰測評前的重要階段，在這個階段應會進行多次測試彈的射擊測試，如果都能符合中科院設計要求，就會進入關鍵的作戰測評階段。

根據軍事網路社群「IDF 經國號」最新發文指出，繼8月完成不同高度拋投驗證後，18日中科院專案團隊執行第一次驗證射擊，由編號1490的F-CK-1C單座經國號測試機掛載AX-006測試彈，自志航基地起飛前往九鵬外海空域發射。

粉專指出，試彈彈身漆繪標誌、顯眼色彈翼，具備完整推進段但彈頭不含炸藥，旨在驗證飛彈點火及整體發射後情況。 這場驗證射擊其實已因故取消多次，中科院射擊通報改了又改，民航班次更因此取消或延誤，本周總算順利執行不致續延讓專案團隊暫鬆口氣。

與之搭配是「翔昇三號」F-CK-1機隊性能提升計畫，內容除了反艦飛彈外還有電戰莢艙、國造AESA雷達等。空軍目前已在討論可行性讓機隊脫胎換骨，面對新世代戰場發揮國造武器平台最大效益。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國福建號通過澎湖海域 神秘訊號消失東吉嶼令人費解

美宣佈售台M109A7自走砲 但數量從168輛減為「60輛」

顧立雄說的是真的 美國務院342億售我Altius 600M、700M攻擊無人機

全國後備旅明年元旦改隸 陸軍司令呂坤修主持後備部隊訓練策進會

