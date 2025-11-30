雅加達下令「禁吃狗肉」 饕客怒：上帝創造牠們就是為了讓人吃

印尼首都雅加達日前宣布，在首都雅加達禁止買賣用於食用的「具狂犬病傳播動物」，包括貓和狗。示意圖／Pixabay

印尼首都雅加達日前宣布，在首都雅加達禁止買賣用於食用的「具狂犬病傳播動物」，包括貓和狗，這項禁令有6個月的緩衝期，之後才會開始強制執行。印尼有動物權利組織對於這項禁令相當認可，但是這項禁令卻引來愛吃貓肉、狗肉的饕客不滿，發聲：「上帝創造牠們就是為了讓人吃！」

據法新社報導，貓肉和狗肉在印尼並不被普遍食用，但在某些地方還是很受歡迎，甚至有人認為吃狗肉是治療登革熱的偏方。一名36歲男子阿爾芬多·胡塔高爾（Alfindo Hutagaol）就說：「上帝創造牠們就是為了讓人吃的，不要只看到吃貓狗帶來的負面影響，也要看到這件事的好處。」另一位43歲愛吃貓肉和狗肉的男子孫古爾·薩加拉（Sunggul Sagala）信誓旦旦的說，買賣貓肉和狗肉的交易是不可能消失的，因為這是很多地方的傳統。

雅加達省長週二宣布的禁令，涵蓋所有具狂犬病傳播動物的食用交易，除了貓、狗之外，還包括蝙蝠、猴子和果子狸。印尼無狗肉聯盟（DMFI）表示，聯盟曾說服政府實施這項禁令，並強調，「雅加達身為國際大都市，這是在推行動物福利方面做出的真實表態和真正承諾。」但聯盟也承認，這項禁令並不適用於吃貓肉、狗肉盛行的地區，但可以「鼓勵」其他地區採取類似的措施。

印尼無狗肉聯盟在2021年一項民意調查發現，93％的印尼人反對狗肉交易，並希望禁止這種交易。然而，聯盟在隔年的一項研究估計，當年有9500隻狗（大部分是從街上捕獲的流浪狗）被運到雅加達食用，其中大部分來自狂犬病流行的西爪哇地區（West Java）。

報導指出，雖然現在在市場或餐廳公開出售狗肉已經不常見，但雅加達仍有19間餐廳供應狗肉，且至少還有2家屠宰場仍在營運；聯盟希望這次新的法規能夠「最大限度的減少」這樣的行為。但聯盟也坦承，這不是一件容易的事，因為這對某些群體來說是一種習慣，甚至是一種文化，希望這種情況能被改善。

雅加達政府將在6個月的緩衝期內公佈這項禁令，緩衝期結束後，違規者將面臨從書面警告到吊銷營業執照等一系列處罰。政府正在製定相關規則、詳細說​​明進一步的執法措施，以及對違規者的制裁措施。



