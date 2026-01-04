雅加達元旦升旗 駐印尼代表：總統及外長問候僑胞

（中央社台北4日電）印尼雅加達地區僑胞慶祝中華民國115年元旦，當天上午在雅加達台灣學校舉行升旗典禮。駐印尼代表洪振榮除率領代表處全體館員偕同眷屬出席，更親自轉達曾經到訪印尼的總統賴清德與外交部長林佳龍向僑胞問候之意。

依僑務電子報消息，升旗活動由印尼台灣工商聯誼總會主辦，雅加達台灣工商聯誼會及雅加達台灣學校協辦。駐印尼代表處全體館員偕同眷屬、雅加達地區僑界、台商、各社團代表及台校師生約300人齊聚，共同迎接新年度。

報導指出，全體人員於台校大操場集合後，隨著中華民國國歌及國旗歌響起，向冉冉升起的國旗行注目禮。升旗完成後，與會者手持國旗，齊聲三呼「中華民國萬歲」及「臺灣加油」，展現印尼僑胞愛國心。

洪振榮致詞祝賀大家萬事如意，心想事成，更親自轉達曾經到訪印尼的賴總統與外交部長林佳龍向僑胞問候之意。

報導說，專程自泗水來到雅加達的印尼台灣工商聯誼總會長黃麗真表示，過去一年國際經濟局勢多變，在印尼的台商依然步步為營，迎向挑戰，未來印總將持續與印尼僑商互動交流，攜手共榮共利。

雅加達台灣學校董事長宋培民也祝賀大家事業昌隆，學生學業進步。

報導指出，典禮中並舉行頒獎，由中油公司印尼代表張漢昌總經理頒發中油獎學金，另由台校宋培民、董事邱泳方、駐印尼代表處副代表林信任等人頒發「漢字文化節」優勝學生獎狀，雅加達台灣學校學生也帶來多首詩詞朗誦才藝表演，展現青春活力。典禮最後施放和平祈願氣球圓滿落幕，象徵對新年度的祝福與期許。

另外共同參與升旗典禮的僑界代表包括，僑務諮詢委員鐘文燐、曾裕華、雅加達台商會名譽理事長秦嘉生、印尼一貫道總會長曾玉玲、雅加達台灣學校校長張晉福、印尼留台校友聯合總會長劉俊逸、印尼華商經貿聯合會長黃家鴻、印尼青商會長賴仲威、世華印尼分會副秘書長陳季茜及印尼三輪慈善基金會委員張瑞恭等人。（編輯：韋樞）1150104