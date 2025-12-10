雅加達大樓火警釀22死「吸入濃煙窒息」 疑無人機電池起火
印尼首都雅加達當地時間9日中午，一棟辦公大樓傳出火警，造成至少22人死亡，其中還包括孕婦，不過多數罹難者外部並無明顯燒傷，研判是吸入過多濃煙窒息而亡。
雅加達一棟日本無人機大廠的印尼分公司辦公大樓，9日中午傳出火警，當時工作人員多在午休，可以看見火勢猛烈，大樓不斷冒出濃煙，受困在頂樓的民眾沿著牆邊的梯子驚險逃生，七層樓的建築突然陷入火海。
印尼雅加達一棟七層樓高辦公大樓火警釀22死。圖／美聯社、路透社
儘管消防隊緊急出動，在三小時內撲滅火勢，但依舊傳出22人死亡，其中還包括孕婦，多數罹難者並未出現明顯燒傷，可能因為吸入濃煙窒息死亡，警方研判，火警可能是一樓的電池爆炸所引起，詳細原因尚待調查。
民眾集中在頂樓逃生，攀爬樓梯獲救。圖／美聯社、路透社
國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／張碧珊
