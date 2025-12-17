雅加達慈善行動 認養援建破舊教室

印尼萬丹省勒巴縣，有一所伊斯蘭學校，照明設備也不足，教室屋頂有破洞，只要下雨，教室內就會漏水。位在雅加達的慈濟學校師生，得知這個訊息後，主動發起認養援建這所學校的計畫，從七月就開始募愛，最近師生也親自前往這所學校，跟校方簽署援建合作的備忘錄。

教室的天花板破了一個大洞，牆壁也都因為受潮，牆面斑駁不堪，這裡是印尼萬丹省勒巴縣的「哈亞度爾嘉迪達」伊斯蘭小學，簡陋的就學環境不只如此，只要下雨，學生安全也堪憂。

學童 阿吉利爾：「下雨的時候，我們教室會漏雨，我很擔心我的書本會受潮，颳風時，課本還會被吹到別間教室。」

校方的經濟困窘，無法改善學生上課的硬體，後來位在雅加達的慈濟學校師生，得知這個訊息後，開始發起援建計畫，11月下旬更特地前往這所伊斯蘭小學，簽署援建合作備忘錄。

慈濟學校中學部職工 布吉：「我們全校師生從7月開始，透過一些義賣活動， 還有一些比賽，來募大家的愛心，未來還會繼續舉辦更多比賽和義賣，讓孩子持續為這個援建教室的專案募款。」

互助的善能量有了起頭，慈濟學校的孩子也親自到這所學校拜訪，贈予他們手做的環保清潔劑，當作見面禮。

慈濟學校學生 凱琳：「無患子是印尼一種在地果實，可以製成的天然清潔劑，對環境比較沒有汙染，所以我們做了一些清潔套組，分送給學生家長 ，也希望告訴他們保護環境的重要。」

慈濟學校的學生，在付出中真正地見苦知福，期待未來這分助人的力量，也能無限擴大出去。

