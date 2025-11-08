雅加達校園清真寺恐攻！禮拜中連環爆炸釀55傷 兇嫌竟是17歲「高中生」

國際中心／程正邦報導

雅加達校園內清真寺禮拜期間爆炸，釀55傷，警方到場蒐證調查。（圖／翻攝X@Mario Nawfal）

印尼首都雅加達發生震驚全國的校園爆炸攻擊事件。當地時間7日，在北雅加達卡拉巴加丁（Kelapa Gading）地區的一所高中校園內，一座清真寺於信徒正在進行禮拜時，突傳出連環爆炸聲響，造成至少55人因不同程度的燒傷與嚴重創傷被送往醫院急救，兇嫌已被逮捕，竟是同校高中生。

發生爆炸案的校園清真寺，當時正在做禮拜，釀55傷。（圖／翻攝X@Mario Nawfal）

禮拜中發生連環爆！55信徒燒傷、嚴重創傷送醫

據《路透社》報導，這起罕見且惡性的爆炸事件發生在一個由印尼海軍擁有土地的學校園區內，周圍居住著許多現役與退役軍官，平時警戒森嚴。

現場目擊者的描述充滿恐懼與混亂。43歲、在校內食堂工作的盧西安娜（Luciana）回憶道，爆炸聲「大得嚇人」，瞬間窗戶震碎、濃煙冒出：「我們的心臟都快跳出來，根本喘不過氣，只能拼命往外跑。我原本以為是電線短路或音響爆炸，結果完全不是那麼回事。」

當地居民塔里甘（Immanuel Tarigan）也心急如焚地表示：「我在找我的孩子，他們在那間學校念書。現場一片混亂，我看到很多受傷的民眾，有些人的臉幾乎被炸爛。」

防爆小組到場蒐證拆彈。（圖／翻攝X@Mario Nawfal）

兇手確認為同校學生！警方正在釐清動機與組織聯繫

印尼官方通訊社「安塔拉」（Antara）引述副安全部長弗里德里希（Lodewijk Freidrich）的說法，證實現場共有兩次爆炸。這場「可能是蓄意攻擊」的事件，其兇手身份隨後被警方確認，更讓全案增添了震驚與不安。

印尼國家警察總長普拉博沃（Listyo Sigit Prabowo）親自出面表示，嫌犯是一名年僅17歲、就讀於事發清真寺所屬高中的學生。普拉博沃指出：「我們已經確認了嫌疑人身份，目前正在追查他周邊環境及住家情況，以釐清動機。」

由於嫌犯在爆炸中受傷嚴重，目前正在醫院接受手術，國會副議長阿赫瑪德（Sufmi Dasco Ahmad）在探視傷者後，由於嫌犯未成年，不願透露更多細節及可能的犯案動機。

印尼總統府隨後證實，警方在現場還發現了一件刻有字跡的「玩具武器」，傳出槍上刻有明顯的白人至上主義（White supremacist）口號，包括：「14 words. For Agartha」（14個詞。為了雅加達）以及「Brenton Tarrant: Welcome to hell」（布倫頓·塔蘭特：歡迎來到地獄）。

警方在案發現場找到一把玩具衝鋒槍，上面寫著「白人至上」的字樣。（圖／翻攝X@Mario Nawfal）

罕見的「清真寺」攻擊 印尼全國進入安全警戒

這起針對清真寺的爆炸案在印尼極為罕見。儘管印尼作為全球最大的穆斯林國家，過去曾發生針對教堂、飯店或西方目標的恐怖攻擊（例如2002年的巴厘島爆炸案，），但近年來，當地的伊斯蘭激進主義活動已大幅減弱，針對清真寺的攻擊更為罕見，使此事件格外令人震驚。

案發後，身穿黑衣、持突擊步槍的特警立即進駐現場，警方以鐵柵欄封鎖校區，將其列為犯罪現場。在清真寺外，一排排信徒的鞋子靜靜排列，與地上散落的捐款箱和被炸壞的風扇形成強烈對比，儘管清真寺外牆未出現嚴重結構性損毀，但內部已被認定為核心犯罪區域。

警方目前尚未對爆炸裝置的種類、嫌犯的確切動機或與恐怖組織的可能聯繫作出說明，但這起發生在校園內的惡性事件已引發雅加達全城進入安全警戒。印尼內政部表示，將在全國清真寺與宗教場所加強安檢，防止類似悲劇重演。

印尼發生罕見的清真寺恐攻，警方戒備森嚴。（圖／翻攝X@Mario Nawfal）

Dozens of people have been rushed to hospital in Indonesia's Jakarta after an explosion at a mosque in a school complex during Friday prayers. pic.twitter.com/3LrUN79Yuf — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 7, 2025

