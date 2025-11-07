雅加達校園清真寺爆炸 警方正調查事故原因

發生事故的清真寺位在高中校園裡，印尼國民軍、警方以及拆彈專家組成的聯合小組趕到現場進行防爆作業。大批警力除了疏散學生，也荷槍實彈駐守在門外警戒。

目擊者表示，當時清真寺內先是傳出1次爆炸，接著寺外又接連發生2起爆炸，前來祈禱的學生當場驚慌失措、四處奔逃。

在50幾名傷者當中，大部份是被燒傷，還有人被玻璃碎片割傷。警方正在調查爆炸原因。

