雅加達清真寺被炸55人輕重傷 17歲嫌犯仍在手術中

印尼雅加達一間清真寺11月7日發生爆炸，受傷民眾在醫院接受救治。路透社



印尼雅加達一間清真寺週五（7日）遭到爆裂物攻擊，有55人輕重傷。警方逮捕一名自己也受傷的未成年學生嫌犯，正在調查他的背景與動機。

警方表示，這起爆炸發生在位於雅加達椰風新城區（Kelapa Gading）一處學校建築群內的清真寺。爆炸後，55人遭受包括燒傷在內不同程度的輕重傷，正在醫院接受治療。

43歲的路西安娜當時正在學校餐廳工作，她說：「我們被巨大的聲音嚇了一跳，我心臟跳得很快，幾乎無法呼吸，然後就跑了出去。」她描述現場發生了多次爆炸，窗戶破裂，數十人逃離建築群，現場陷入恐慌。

她補充說「我以為是電線問題，或是音響系統爆炸了，但我們不確定到底發生什麼事，因為當時清真寺裡冒出白煙，我們就跑了出來。」

男性嫌犯年僅17歲

印尼國家警察總長帕拉伯沃（Listyo Sigit Prabowo）表示，嫌犯是鄰近學校的一名學生，警方正在調查他的背景和動機。他說：「我們已確認了嫌犯，目前正在調查嫌犯的身份、環境，包括他的住家和其他相關情況。」

國會副議長達斯可（Sufmi Dasco Ahmad）在探視傷患後對媒體表示，這名年輕男性嫌疑犯正在接受手術，但沒有提供更多細節或可能的動機。

印尼過去曾發生過多起針對教堂和西方人目標的攻擊事件，但針對清真寺的襲擊則不常見。近年來，伊斯蘭激進主義已在印尼受到大幅度的壓制。

警方已將這座鐵門大院封鎖為犯罪現場，身穿黑衣的警察攜帶突擊步槍戒備，街道上停滿了緊急車輛和裝甲車。

這個建築群位於一個擁擠的區域，土地主要為海軍所有，許多軍人和退役軍官居住在此。

印尼雅加達一間清真寺11月7日發生爆炸，現場的捐獻箱破裂，電風扇倒地。路透社

在現場，一排排鞋子擺放在漆成綠色的清真寺外，鑑識人員正在收集證據。一個捐獻箱受損，和一台電風扇倒在地上，但清真寺的外部結構似乎沒有受到重大損壞。

當地居民伊瑪紐說：「我當時去找在那裡上學的孩子，現場非常擁擠，我們看到了許多受傷的受害者，有些人的臉被炸得面目全非。」

官方新聞社援引副國家安全部長魯特威克（Lodewijk Freidrich）的話說，現場發生了兩次爆炸。

