雅加達頒布「狗肉禁令」引爭議！饕客嗆：上帝創造狗就是讓人吃
國際中心／程邦報導
印尼首都宣布禁止犬貓食用交易 6個月緩衝期
印尼首都雅加達近日邁出了推動動物福利的關鍵一步。市政府本週正式宣布，將全面禁止犬、貓、蝙蝠、猴子等具狂犬病傳播風險的動物進行食用交易。這項新規定給予業者 6 個月的緩衝期，之後將正式上路。違規者將面臨包括書面警告、乃至於吊銷營業執照等嚴厲處分。
據《法新社》報導，雅加達自 2004 年起便被列為「狂犬病零病例省份」，官方強調，這次頒布禁令的重要目的，正是為了維護這項防疫成果，防止因不當的動物交易與食用行為而重新引發狂犬病疫情。
動保界振奮：93%印尼民眾反對狗肉交易
對於長年倡議終止狗肉交易的動物保護團體而言，這項禁令無疑是「里程碑式的進展」。
「印尼無狗肉聯盟」（Dog Meat Free Indonesia, DMFI）對此表示歡迎，認為這展現了雅加達政府對動物福利的明確承諾。據 DMFI 於 2021 年委託的調查顯示，印尼民眾對狗肉交易的反對聲浪極高，高達 93% 的受訪者表示反對。然而，DMFI 估算，在龐大的市場需求下，2022 年仍有約 9,500 隻狗被運往雅加達供食用，這些動物多數來自於狂犬病盛行的西爪哇省，為首都的防疫工作埋下隱憂。
地方反彈：饕客嗆聲「這是上帝的創造」
儘管禁令獲得廣泛支持，但在地仍有部分民眾認為，這項禁令是對其傳統飲食習慣的粗暴干預。雖然印尼的穆斯林人口多不食用狗肉，但在印尼部分族群中，狗肉仍被視為傳統料理，甚至在民間被賦予「民俗療法」的功效，認為有助於對抗登革熱等疾病。
一名受訪民眾表示，食用狗肉是「社群文化的一部分」，不應該被政府「說禁就禁」。一名 36 歲的男子阿爾芬多（Alfindo）更提出激烈反彈，他認為這樣的禁令不該存在，並公開嗆聲：「上帝創造狗就是要給人吃的。不要只看負面，也要看看其中的好處。」這番話語凸顯了傳統文化與現代動物倫理之間的巨大衝突。
地下化與收容挑戰：禁令後續待解難題
由於社會禁忌日深以及官方監管趨嚴，雅加達部分狗肉店早已不再公開販售，轉而採取熟客預訂的隱密模式。當地民眾透露，如今購買狗肉已變得像「買毒品」一樣隱密，且價格甚至比牛肉還要貴。官方統計，雅加達目前仍有 19 家餐廳與至少 2 處屠宰場供應狗肉，當局希望透過新禁令能逐步減少此類交易行為。
然而，禁令上路後續的挑戰也引發外界關注。有擔憂指出，禁令實施可能導致原本供應市場的犬貓面臨收容或撲殺問題。亞洲其他國家如南韓，近期實施禁狗肉法案後，就曾出現業者無法出售犬隻，導致收容壓力劇增的情況。部分雅加達民眾更擔憂，若禁令嚴加執行，可能迫使部分嗜食狗肉者轉向捕捉流浪犬，反而衍生更多公共衛生與動物福利問題，這將是雅加達政府在六個月緩衝期後必須面對和解決的難題。
