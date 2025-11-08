雅加達高中清真寺爆炸「54人受傷」！17歲嫌犯也住院...警方：疑似被校園霸凌
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導
印尼雅加達北部一所高中清真寺昨（7）日中午傳出爆炸聲，正值穆斯林週五禮拜時間，造成至少54人受傷，多數是學生。警方指出，嫌犯是一名17歲男學生，目前仍在醫院動手術治療。現場並查獲一把刻有「白人至上」標語的玩具衝鋒槍，不過警方強調，暫不認定為恐怖攻擊，初步懷疑少年可能因長期遭霸凌而起意犯案。
根據《美聯社》報導，爆炸發生在雅加達北部「雅加達第72公立高中」校園內的清真寺，該校位於海軍基地範圍內。目擊者指出，當時講道才剛開始，就聽見連續兩聲巨響，濃煙從清真寺竄出，學生紛紛驚慌逃離禮拜區與教室。
消息傳出後，大批家屬趕往伊斯蘭雅加達醫院與Yarsi醫院，在臨時設立的接待中心焦急打聽親人下落。家長心碎地向當地媒體透露，孩子頭、腳、手部都有被釘子或爆裂物碎片刺傷、擊中的傷口。
雅加達警察局長表示，多數傷者是被爆裂物碎片或玻璃割傷，爆點位於清真寺的擴音器附近，火藥種類仍待鑑定。目前約有33名學生仍在醫院治療，部分出現聽力受損，警方已安排心理輔導。
至於犯案動機，警方初步研判，嫌犯可能長期遭校園霸凌，疑似計畫以自殺式攻擊進行報復，正在進一步是否與霸凌事件有關，爆炸物的來源也仍在釐清中。
◎《FTNN新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！
檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118
教育部反霸凌投訴專線: 1953。
◎《FTNN新聞網》關心您：再給自己一次機會！
自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）
生命線：1995、張老師專線：1980。
更多FTNN新聞網報導
奈及利亞油罐車翻覆 民眾冒險撈油遇爆炸釀超過35死
貪俗「買智能馬桶仿冒品」！中國女家裡爆炸了 旅行途中接急電：大樓在淹水
想點蠟燭掩露營車「大蒜味」 點火瞬間爆炸！生日變忌日
其他人也在看
議員稱外僑學校疑釀霸凌案 北市教育局派員瞭解
（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市議員表示，某外僑學校疑發生霸凌案，校方卻告知家長是學童間嬉鬧，所以未通報北市府。北市教育局今天回應，10日將派員至學校瞭解，並視情節採取後續處置。中央社 ・ 1 天前
北市外僑學校 又爆霸凌未通報
北市外僑學校傳出校園霸凌案，有家長指出小孩從幼稚園到國小，長期遭4名同學以圍毆、吐口水方式霸凌，校方卻以「僅為學童嬉鬧」為由拒絕通報。國民黨議員柳采葳痛批，外僑學校不是法外之地，拒絕通報霸凌已不是第一次。教育局回應，10日將派員至學校了解，倘有違反相關規定，將命其限期改善，未改善者最重得減招或停招等處分。中時新聞網 ・ 20 小時前
又見霸凌！北市外僑學校小一生遭吐口水圍毆 議員爆：校方認定「僅為嬉鬧」
台北市某外僑學校驚傳霸凌案件，北市議員柳采葳今（11/7）提到，接獲陳情表示就讀小一的男學生遭4名同學圍毆、吐口水，校方卻認定是「萬聖節玩鬧」、「學童嬉鬧」，未通報教育局，甚至禁止家長進入校園。教育局回應，下周派督學去了解。太報 ・ 1 天前
識讀大陸教材延宕 藍籲先救教育
教育部原本規畫9月針對全國高中推出「中國威脅識讀教材」，至今仍停滯。教育部回應，尚在蒐集教師意見與修正階段。藍委呼籲賴政府懸崖勒馬，多做實事，不要只會抗中保台、洗腦學生。中時新聞網 ・ 20 小時前
工作摩擦被「鎖」在分局外 台南女警控內勤同事霸凌
台南市某警分局傳出職場霸凌風波，女警與內勤警員長期有工作摩擦，8月初突然被「鎖」在分局停車場外，認為遭到羞辱，分局強調依程序受理申訴，7日下午已由三名外聘委員完成初步審查，後續將投票是否成立霸凌案。事件起於該分局地下室停車場的出入管制，要進入地下室的車輛，須事前向行政組內勤男警登記車牌，若辨識系統內自由時報 ・ 2 小時前
已培育60位實習教師 嘉大教授吳瓊洳獲教育部頒典範獎
國立嘉義大學教授吳瓊洳，以溫暖關懷建立起師生信任系統，尤其關注實習學生身心適應與危機處理，從教師檢定到教師甄試，提供一路陪伴系統化的輔導，10多年來已培育逾60位學子，在教檢及教甄上屢創佳績，擔任「老師的老師」功績卓著，今（7）日獲頒實習指導教師典範獎殊榮。自由時報 ・ 1 天前
四人幫教師霸凌2／連換3校長也管不動 拉幫結派壯聲勢當校園土皇帝
國立嘉義大學附設小學今年6月傳出校園霸凌案，該校人事室主任遭4名教師聯手以言語羞辱、惡意投訴、故意刁難等手段集體霸凌，校方調查報告雖認定4教師霸凌案成立，但4人事後仍變本加厲，持續透過網路攻擊校方高層，絲毫不知收斂，行徑乖張。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
轎車誇張蛇行！ 沿路擦撞防撞桿 再撞對向車
要持續釐清的還有今天凌晨一點多，桃園中豐路發生一起嚴重車禍，轎車沿路蛇行，不但擦撞防撞桿，還跨越雙黃線和對向轎車相撞，目前肇事原因還在調查中。 #轎車#誇張蛇行#撞防撞桿東森新聞影音 ・ 12 小時前
白天洗車場晚上變賭場 萬華警逮18人送辦
位在台北市萬華西園路二段巷口內的一處洗車場地下一樓，每到晚間就變身成「棋粒麻將賭場」。警方據報蒐證，逮獲59歲陳姓負責人及4名員工，和13名賭客，訊後依賭博罪嫌移送法辦。北市警萬華分局自8月起全面查禁各類以合法掩護非法營業的地下賭場，警方日前接獲線報指出，西園派出所轄內有一處洗車場出入人員複雜，疑似自由時報 ・ 11 小時前
豬肉攤開市 盧秀燕市場關心豬肉供需、為攤商打氣
非洲豬瘟禁令解除，全國恢復豬隻拍賣與屠宰作業，台中市長盧秀燕今天（8日）一早7時30分，到建國公有市場肉品區，關心豬肉供應與價格變化，為攤商打氣。盧秀燕說，隨市場溫體豬販售逐步恢復營運，購買需求明顯提中廣新聞網 ・ 11 小時前
台北外僑學校爆霸凌還拒絕通報！柳采葳轟教育局：囂張就是建立在你軟弱
國民黨台北市議員柳采葳今（7）日指出，日前有家長陳情，指小一的兒子就讀於台北某外僑學校小學期間，長期遭四名同學圍毆、吐口水等霸凌行為，但校方卻定調是「萬聖節玩鬧」，拒絕通報霸凌，甚至還禁止家長進入校園。柳采葳痛批，學校拒絕通報霸凌，已經不是第一次發生，教育局應主動介入調查，要求學校依規定通報事件，否則應該依法減少該校招生員額，她更怒轟校方的囂張「就是建立在你們的軟弱！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
習近平會晤川普「笑瞇眼」照曝光 大陸網友全看不到
根據《CNN》報導，習近平長年以沉穩、內斂姿態出現在公開場合，極少展現情緒。外界普遍認為，這與中國國營媒體對領導人形象的長期塑造有關，意圖維持其作為「莊重領袖」的既定印象，避免任何可能被解讀為削弱威信的畫面流出。在白宮釋出的會晤畫面中，可見習近平與美國總統川...CTWANT ・ 18 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 13 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 20 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 15 小時前