雅加達高中清真寺爆炸「54人受傷」！17歲嫌犯也住院...警方：疑似被校園霸凌

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

印尼雅加達北部一所高中清真寺昨（7）日中午傳出爆炸聲，正值穆斯林週五禮拜時間，造成至少54人受傷，多數是學生。警方指出，嫌犯是一名17歲男學生，目前仍在醫院動手術治療。現場並查獲一把刻有「白人至上」標語的玩具衝鋒槍，不過警方強調，暫不認定為恐怖攻擊，初步懷疑少年可能因長期遭霸凌而起意犯案。

爆炸發生在雅加達北部「雅加達第72公立高中」校園內的清真寺。（圖／當地警局官方X）

根據《美聯社》報導，爆炸發生在雅加達北部「雅加達第72公立高中」校園內的清真寺，該校位於海軍基地範圍內。目擊者指出，當時講道才剛開始，就聽見連續兩聲巨響，濃煙從清真寺竄出，學生紛紛驚慌逃離禮拜區與教室。

消息傳出後，大批家屬趕往伊斯蘭雅加達醫院與Yarsi醫院，在臨時設立的接待中心焦急打聽親人下落。家長心碎地向當地媒體透露，孩子頭、腳、手部都有被釘子或爆裂物碎片刺傷、擊中的傷口。

雅加達警察局長表示，多數傷者是被爆裂物碎片或玻璃割傷，爆點位於清真寺的擴音器附近，火藥種類仍待鑑定。目前約有33名學生仍在醫院治療，部分出現聽力受損，警方已安排心理輔導。

至於犯案動機，警方初步研判，嫌犯可能長期遭校園霸凌，疑似計畫以自殺式攻擊進行報復，正在進一步是否與霸凌事件有關，爆炸物的來源也仍在釐清中。

◎《FTNN新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！

檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118

教育部反霸凌投訴專線: 1953。

◎《FTNN新聞網》關心您：再給自己一次機會！

自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）

生命線：1995、張老師專線：1980。

