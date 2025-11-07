雅加達高中清真寺突傳爆炸！54人受傷送醫，印尼政府派反恐小組介入調查

印尼首都雅加達一所學校內部的清真寺，7日突然發生爆炸，導致至少54人受傷送醫，爆炸時正逢穆斯林的例行祈禱時間。爆炸發生地點位於北雅加達吉拉巴卡丁（Kelapa Gading），當地警方稍早表示，共有54人被送醫治療，其中多數為學生。

目擊者告訴當地電視台，今日中午當清真寺準備開始祈禱佈道之際，他們突然聽到至少兩次巨大的爆炸聲，事發地點位於雅加達一間名為SMA 27的公立高中內部，隨即濃密的灰塵充斥清真寺內，學生和群眾驚慌失措地先後跑出建築物。

雅加達警察局長蘇赫里（Asep Edi Suheri）在記者會上表示，警方已經接手調查爆炸原因，他同時也證實、目前一共有54人被送醫，傷勢輕微到嚴重不等，其中還有不少人是燒傷症狀。

稍早第一線警消人員曾透露，爆炸可能源於學校內的一個喇叭，但因為在清真寺內發生爆炸，印尼國家警察不敢大意，隨即派遣處理反恐事務的特別分遣隊88（Densus 88）出馬，釐清此次爆炸事件中，是否涉及任何恐怖主義因素。

印尼雅加達北部一座設在學校內的清真寺，7日中午發生爆炸、造成至少54人受傷。（美聯社）

印尼雅加達一座清真寺7日中午突發爆炸釀50多人受傷，警方在建築內搜到寫著仇恨字眼的槍枝。（翻攝自MetroTV新聞）

警長向媒體表示，抵達現場的防爆小組在清真寺附近，發現一把玩具步槍，他同時還喊話媒體，希望他們在警方完成調查之前，請勿過度揣測這起事件原因，或甚至稱呼其為一次襲擊事件，雅加達警局無論查到什麼結果，都會如實詳細地向公眾傳達。

不過，雖然爆炸聲響與震動嚇壞附近人群，消防隊在接獲通報後，也派出兩輛消防車協助撲滅火勢，外加救護車待命，所幸該清真寺主體建築，並未因爆炸而受到嚴重損毀。

